El policía Chocobar: "volvería a hacer las cosas como las hice"

"Eso que pasó es de otra vida". Cinco años y casi cinco meses transcurrieron desde aquel 8 de diciembre de 2017, cuando Luis Oscar Chocobar, el policía bonaerense, salió en defensa de un turista estadounidense atacado en el barrio de La Boca y tras llamar al 911 y pedir auxilio para el hombre malherido, salió a perseguir a dos delincuentes armados, provocando la muerte de uno de ellos.

En mayo de 2021, Chocobar fue sentenciado por homicidio con exceso en cumplimiento del deber a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para funciones operativas, por haber matado a Juan Pablo Kukoc (18), quien había robado y acuchillado a Frank Joseph Wolek (59) y quien en su huída estaba poniendo en riesgo la vida de terceros.

"Como la pena quedó en suspenso, yo sigo formando parte de la fuerza, nunca estuve desafectado ni inhabilitado... Trabajo en comisaría, patrullo, porto armas. Tengo que esperar que se expida Casación, que es garantista y seguro aumentaría la pena. En ese caso, con mi abogado Fernando Soto apelaremos e iremos a la Corte Suprema, lo que sucedería dentro cinco, o seis años", le dice Chocobar.

El punto de inflexión en la vida de Chocobar luego del hecho

Hay un antes y un después en la vida de Chocobar a partir del hecho que cobró tal mediatización que "desafortunadamente se hizo político y yo me transformé, sin quererlo ni buscarlo, en un símbolo del macrismo, lo cual me trajo muchos problemas de toda índole, como persecuciones, señalamientos, cambios de destinos. Imaginá que cuando pasó aquello -NdR: no menciona el hecho-, yo estaba en Avellaneda, tierra kirchnerista, y la pasé muy mal".

Está irreconocible Chocobar, que en diciembre de 2017 pesaba casi 120 kilos y hoy ronda los 77. Sufrió diabetes nerviosa, ataques de pánico, tuvo que iniciar tratamientos psicológicos y tomar medicación. "Casi obligado por lo que estaba viviendo, empecé a pensar un poco más en mí y en mi familia. Me di cuenta de que la fuerza policial te absorbe, casi no tenés vida y, acorralado, empecé a soltar, a darme cuenta de que hay un mundo distinto sin el uniforme".

Uno de los pilares de esta transformación personal, como él llama al cambio, fue la decisión de estudiar "con todo lo que eso significa para un policía". Después de 18 años, cuando terminó la secundaria en su Salta natal, Chocobar redescubrió el estudio: luego de tres años de cursada se recibió de enfermero y ya lleva su segundo año en la carrera de Derecho. "Quiero ayudar a los futuros Chocobar... Yo no tuve a nadie de la fuerza que me diera una mano, quiero ser el primero", dice.

Afirma que la Policía pone palos en la rueda para aquel uniformado que quiere progresar. "Te complican la vida, no te dan permisos, en realidad no quieren que estudies, es rarísimo que un superior te lo permita, hay mucho abuso de poder. Te quieren lo más ignorante posible, para que seas más manejable... En la Policía también hay populismo, como pasa en otros lados".

Además de cumplir las 48 horas semanales como policía, Chocobar trabaja en un estudio jurídico de su abogado. "Estoy aprendiendo, ganando un poco de experiencia y soy el intermediario entre las familias de los policías que consultan y los abogados. Soy como el nexo, la pata de confianza... No me pagan nada, pero sí se hacen cargo de los estudios en la UMSA (Universidad del Museo Social Argentino), una facultad imposible para mi presupuesto".

Sabe que es un momento de poner el cuerpo, de hacer el sacrificio, que es estar todo el día afuera de su casa, sufriendo por ese bebé de cinco meses al que ve poco. "Hay días que trabajo de seis de la mañana a seis de la tarde, para poder llegar a cursar. Llego a mi casa a la medianoche. Es mucho esfuerzo, pero el estímulo es ser mejor, un camino largo que traerá sus frutos".

Su visión de la Policía



"¿Qué es ser mejor? Yo lo daba y lo doy todo por la Policía. Uno cree que no sabe hacer otra cosa que llevar el uniforme, manejar un patrullero y portar un arma... Nos lavan la cabeza y tiene que pasar algo traumático como lo que viví yo para ver que hay luz al final del túnel. El laburo te chupa, los adicionales para tener un manguito más son inevitables. Pero hoy, a diferencia de cómo era, sé que hay otras chances estudiando".

Después de lo sucedido en 2017, Chocobar dejó la comisaría de Avellaneda, lo trasladaron a Lanús, donde también aguantó apremios y maltratos: "Me prejuzgaban, me decían que era un mal policía, me minimizaban". Desde hace un par de años trabaja como oficial -el rango más bajo- en La Matanza. "Gano por mes 150 mil pesos en mano, pero con el adicional puedo tener algo más de oxígeno. ¿Sabés cuánto gano por hora extra (Cores)? 180 pesos".

Cómo lo afectó emocionalmente

El hecho que le dejó secuelas "emocionales", se lo llevó puesto como un tsunami. "Pasé por situaciones muy difíciles, Me separé de la mamá de mi hija más grande", y volvió a entablar un vínculo y tuvo un bebé, Alessio. "Hoy priorizo la familia, descubrí que en casa, con los seres queridos, voy a estar mejor que en cualquier otro lado. Cuando sos poli, es difícil tener algo de claridad. Sólo pensás en laburar y laburar, en dejar todo en la calle y en volver a casa con vida... Sigo siendo poli pero hoy me veo afuera de la fuerza en un futuro no lejano".

Aparece el 8 de diciembre de 2017, "una fecha que cambió mi vida, lo reconozco, pero no me enloqueció. Yo duermo bien, vivo tranquilo, sin fantasmas y no me arrepiento de lo que hice. Es más, volvería a hacer las cosas como las hice en su momento. Yo aquella mañana iba a tomarme un colectivo para ir a laburar, salía a laburar y me encontré con un delito y procedí como manda la ley".

No rehuye del tema, tampoco siente que quiera dar vuelta de página. "Como venía haciendo en los cinco años que llevaba de policía, yo salía de mi casa como un hombre de bien que iba a trabajar de policía. Nunca salí con la intención de hacerle daño o lastimar a alguien. Y ese día reaccioné a partir del pedido de ayuda de una persona herida".