Los principales dirigentes del PRO se reunieron este viernes en San Isidro desde las ocho de la mañana, en una cumbre que duró más de dos horas y media y en la que buscaron desactivar las internas que vienen atravesando al partido desde principios de año y en la que se espera que definan la estrategia nacional de cara a las próximas elecciones.

El encuentro, que se hizo en la casa del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, sirvió también para definir el arribo a Juntos por el Cambio de José Luis Espert, el economista liberal que ya cuenta con las adhesiones de la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo republicano.

En ese sentido, el PRO acordó pactar una reunión con Espert, para escuchar sus opiniones, y en pos de avanzar con su incorporación, tal como sucedió con el resto de los partidos de la coalición. Se conformará una mesa del partido -en la que no estén los eventuales candidatos-, que dialogará con el economista

Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal fueron los principales actores del PRO presentes en la cumbre. También fueron parte Federico Angelini, presidente del partido desde que Bullrich dejó el cargo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Más el anfitrión Triaca.

La llegada de Espert a JxC fue el tema central de conversación, sobre todo porque hay dudas respecto a cuál será la categoría en la que competirá: si como precandidato a presidente o a gobernador. El primer escenario no lo aprueba Bullrich, ya que creen que podría dificultar su propia candidatura; el segundo cuenta con el aval de todo el PRO, porque creen que fortalecería la interna provincial de cara a las PASO.

No obstante, Bullrich aceptó sumar a Espert. Y les recordó a sus correligionarios que ella ya había pedido en 2019 su incorporación. "Me lo trabaron", suele decir la ex ministra de Seguridad.

La reunión, según uno de los presentes le contó a Clarín, fue amena y se dejaron atrás los resquemores que habían surgido después de que Horacio Rodríguez Larreta decidiera desdoblar los comicios porteños y organizarlos de manera concurrente, con Boleta Única Electrónica.

Desayunaron café, mate y yogurt, según el gusto de cada uno. Y comieron frutas en vez de medialunas o masas. "Para no salir rodando todos", bromearon. Al término de la charla, se fotografiaron todos juntos, con un cuadro que pintó la ex funcionaria y esposa de Triaca, María Cecilia Loccisano.

"Fue todo mucho más tranquilo de lo que pensábamos, hubo algún chiste cruzado por el tema, pero quedó ahí", soltó, como comentario. Y agregó que no hubo definiciones sobre cómo se competirá en Provincia y Ciudad. En los últimos días tomó fuerza la posibilidad de que Vidal desista de su candidatura presidencial y sea candidata a jefa de Gobierno porteña.

"María Eugenia sigue firme, no se habló del tema", agregó la fuente consultada, resaltando que la ex gobernadora bonaerense mantiene como plan apostar por la presidencia, como Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En caso de que Vidal decidiera competir en Ciudad, los actuales precandidatos porteños tal vez deberían bajar sus aspiraciones en detrimento de una postulante unificada: Jorge Macri, Soledad Acuña y Fernán Quirós.

El primo del ex presidente, actual ministro de Gobierno porteño, viene advirtiendo hace tiempo que él va a competir por la jefatura porteña bajo cualquier circunstancia, en una PASO. Acuña y Quirós tampoco bajan su candidatura todavía.

Del otro lado de la interna de Juntos por el Cambio espera Martín Lousteau, frente a una elección que será concurrente, con Boleta Única Electrónica, el mismo día que se voten las nacionales con boleta papel.

El otro tema central de diálogo fue el curso de la economía. Los dirigentes del PRO mostraron preocupación, frente al avance de la inflación y el salto del dólar. Y también coincidieron en buscar soluciones en relación a la problemática social y de inseguridad.

La interna de JxC

Larreta, mostró su preferencia por figuras como Fernán Quirós, aunque sin mencionarlo. “Dentro de la ciudad de Buenos Aires yo siempre voy a preferir un candidato del Pro que es mi partido y es un orgullo para mí que haya varios candidatos que son parte de mi equipo de gabinete y que son posiblemente, o potencialmente, candidatos a jefe de Gobierno”, afirmó.

Respecto a la incorporación de José Luis Espert, que muchos ven como una estrategia de Juntos por el Cambio para neutralizar el crecimiento de Javier Milei, Rodríguez Larreta dijo que “personalmente lo respeto mucho, es un economista de mucha reputación y quedamos en hablar”.