Espert se acerca a JxC: debate en la cumbre del PRO

Por primera vez en meses, los principales referentes del PRO se sentaron bajo un mismo techo, se sacaron una foto y la difundieron como un gesto de unidad. La señal no fue menor, luego de la crisis interna del último mes. Además de la imagen y de un análisis de la situación económica, el encuentro giró en torno a un tema que sigue generando roces: la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio.



El miércoles, Gerardo Morales (UCR), Miguel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), los presidentes de tres de los cuatro partidos fundadores de JxC, salieron en simultáneo a darle la bienvenida al líder de Avanza Libertad a la coalición opositora. Solo faltó el PRO.

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal lo discutieron este viernes en la cumbre que mantuvieron durante más de dos horas en San Isidro, en la casa del exministro de Trabajo Jorge Triaca, uno de los hombres más cercanos al expresidente. Según informaron fuentes de los cuatro sectores del PRO, hubo consenso en que Espert debe incorporarse a Juntos por el Cambio. Aun así, no hubo pronunciamiento partidario.

La jugada coordinada entre Morales, Pichetto y Ferraro generó recelo en el sector que comanda Bullrich, que quiere que el libertario juegue como candidato en la provincia de Buenos Aires y sospecha de una maniobra larretista para instalarlo como precandidato a presidente y que le “coma” votos en una PASO nacional de JxC.

“Se definió conformar una comisión ad hoc en el PRO, en la que no participe ninguno de los candidatos a presidente, para convocar a Espert y resolver el pliego de condiciones con el que se sumaría a Juntos por el Cambio. Patricia fue enfática en que tiene que estar dentro de JxC, pero no como parte de una construcción de candidaturas artificiales para joder a otros”, dijeron a TN desde el entorno de Bulrich.

“No hay nada que resolver, Espert ya está adentro. La mesa se armará probablemente, conversaremos con Espert, le preguntaremos como ve la situación, pero ya está adentro. Pensar que esto es una estrategia para afectar a alguien es un delirio de quien solo ve complots”, contestó un hombre central del armado larretista. “Es la incorporación de un recipiente clave que pueda meter 5 puntos de Milei en Juntos por el Cambio”, graficó otro en diálogo con este medio.

En ambos sectores del PRO coinciden en que el objetivo que debe tener la incorporación de Espert para JxC es la de reforzar la pata liberal de la coalición y contener una porción del voto duro libertario especialmente en Buenos Aires.

En la Provincia no existe el ballotage, se requiere de un voto de más para ser gobernador y Axel Kicillof tiene claras chances de ser reelecto ante una oposición fragmentada. En las últimas horas, Cristina Kirchner subió claramente al ring a Javier Milei y lo ubicó, al menos en su último discurso, como el principal blanco opositor. Si el objetivo es claro, la discusión en JxC es, entonces, de qué forma Espert debe jugar en ese escenario.

Bullrich, afirman en su equipo, cree que el líder de Avanza Libertad debe competir como candidato a gobernador o como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y Miguel Ángel Pichetto se reunieron este martes. (Foto: prensa Ferraro)

En el equipo de Rodríguez Larreta -al igual que en la UCR nacional y en la Coalición Cívica-, en cambio, creen que Espert debe ser candidato a presidente e interpretan que eso es lo que pretende el hoy diputado liberal.

“Es muy simple, Espert le saca hoy dos o tres puntos a MIlei y engorda Juntos por el Cambio, no le pelea el voto a Bullrich. Pero más allá de eso, necesitás en la campaña un tipo así: Bullrich no se va a salir a matar con Milei porque comparte electorado y Horacio no tiene el perfil para pelearse en esos términos. Necesitás uno que vaya al choque”, analizaban.

Pero a eso se suma otro cálculo que hacen en las filas del jefe de Gobierno: históricamente, el candidato que tracciona votos en la elección de Buenos Aires no es el candidato a gobernador. En todo caso, el aspirante al sillón de Dardo Rocha se ve beneficiado o no por las listas de intendentes y por la presidencial. Bajo esta hipótesis, si Espert fuera efectivamente capaz de evitar fugas de votos en el principal distrito electoral del país y bastión K, lo lograría mejor desde una candidatura nacional.

En Avanza Libertad evitaron hacerse eco de versiones y se negaron a adelantar posición: “José Luis no es simplemente un posible candidato que se suma a JxC. El pretende armar un frente nacional, y que compita Avanza Libertad, que sea una línea liberal con voz y voto. Es todo paso a paso”, dijeron cerca del diputado.

Por otra parte, la interna de Cambiemos en suelo bonaerense sigue sin estar saldada. Intendentes del PRO y de la UCR presionan en la dirigencia nacional para que exista finalmente un candidato único que vaya acompañado por todas las boletas presidenciales.

No fue menor en la cumbre de este este viernes la presencia de Diego Santilli -afil de Larreta- y Cristian Ritondo -leal a Vidal pero cercano a Bullrich-, los dos dirigentes del PRO que más miden en la Provincia.

El factor Espert seguirá siendo discutido dentro de Juntos por el Cambio, y probablemente forme parte de las conversaciones entre los presidenciables de la coalición opositora que volverán a reunirse, en otra señal de unidad y con la crisis de fondo, el próximo martes, junto a los referentes económicos de cada uno de los candidatos.