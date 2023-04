Tini Stoessel se presentará en Miami y Nueva York

Tini Stoessel lleva una vida nómade. Entre su relación con Rodrigo De Paul, quien vive en España, su carrera que se desarrolla fundamentalmente en la Argentina y su estadía en Miami, la cantante vive viajando.

Hoy, la actriz de Violetta comunicó que se encuentra en Miami, donde dio una conferencia de prensa para hacer el anuncio de uno de los hitos más importantes de su carrera: confirmó la gira por Estados Unidos para 2023.

“De solo pensarlo, de imaginarlo, estoy nerviosa”, escribió junto a un video publicado en TikTok donde se la puede ver en una sesión de fotos de promoción para la gira y también en diálogo con la prensa anunciando este primer tour por el país norteamericano.

La gira será entre octubre y noviembre de este año y por el momento solo ha confirmado que se presentará en Miami y Nueva York, aunque todavía no se conocen las fechas. Tini es una de las primeras estrellas de su generación en lograr llegar al público estadounidense.

En redes sociales, la cantante de “Carne y hueso” y “Cupido” recibió el apoyo y las felicitaciones de muchos amigos, familia y colegas. Por su parte, Lola Índigo escribió “Amiga, keee”, mientras que Nicki Nicole comentó “Daleee”.

Rodrigo De Paul mostró la felicidad por los logros de su pareja y comentó en Instagram: “Qué locura. Te amo”. También la felicitaron Stefi Roitman, Emilia Mernes, Lorena Meritano y otras celebridades que la apoyaron en este nuevo desafío profesional.

Lali Espósito y su opinión sobre llegar a Estados Unidos

En entrevista con GQ, Lali fue consultada por la posibilidad de comenzar a grabar canciones en inglés y fue contundente al indicar que no es una posibilidad, ya que se siente cómoda siendo una estrella de Pop Latino: “Yo soy argentina y si no tengo que sonar en Estados Unidos, no sonaré”.

Sobre ese punto, sumó: “Al final uno es los territorios que conquista. Igual un día me pongo a estudiar inglés, que yo soy de esas que no sabe patinar, pero se compra unos patines, ya a los tres días estoy patinando; pero ahora siento que cantar en inglés no es un impulso artístico que me surja. Me gusta mucho mi idioma. El español tiene tantos matices en su manera de decir, hay una riqueza de lenguaje que el inglés no tiene. Me sentiría rarísima”.

Fuente: TN