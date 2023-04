Netflix será más caro desde mayo: ¿cuánto aumenta?

Netflix es, sin lugar a dudas, el espacio preferido a nivel mundial para ver series, películas y hasta documentales. Sumado a eso, la plataforma de streaming ha logrado hacerse de varios proyectos con visualización exclusiva, dado que la misma empresa ha sido la productora de esos lanzamientos.

Si bien existen alternativas como Amazon Prime Video, Star Plus o Disney Plus, la empresa de entretenimiento sabe que sus usuarios no tienen en cuenta a la plataforma al momento de recortar gastos y, tal vez por esa razón, aumenta sus precios regularmente.

El nuevo incremento que la compañía aplicará en Argentina había sido anunciado a fines de marzo y comenzará a regir a partir de mayo, aunque esto dependerá de la fecha de facturación de cada cliente.

De esta manera, todos los servicios brindados por la plataforma de uso permanente tendrán un aumento del 42,9% en el plan básico, 30,8% en el plan estándar y 26,3% en el plan premium.

Lo cierto es que la actualización en los precios será aplicada de forma automática para los nuevos usuarios, mientras que para los miembros actuales será en modo gradual. Cabe destacar que todos los suscriptores ya han recibido el aviso de incremento en estos últimos días, al momento que ingresaron para disfrutar de un momento de relajación.

Cuánto costará Netflix a partir de mayo

Los montos a pagar en Argentina sin impuestos incluidos son los siguientes:

Plan Básico: Permite ver contenido en un dispositivo compatible a la vez y en HD. $999

Plan Estándar: Permite ver contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez y en Full HD. $1.699

Plan Premium: Permite ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez y en Ultra HD. $2.399

Por supuesto, tratándose de un consumo en dólares -pese a estar expresado en pesos- hay que adicionar los impuestos que se aplican sobre la tarifa base: IVA (21%), percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales (45%), Impuesto PAIS (8%), percepción impuestos a los Ingresos Brutos en CABA (2%). De esta manera, los costos finales para los argentinos son:

Plan Básico: $1.758

Plan Estándar: $2.990

Plan Premium: $4.222

Fuente: Minutouno