Aníbal Fernández volvió a las duras advertencias

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reiteró este viernes que si la oposición gana las elecciones e implementa lo que propone habrá "sangre y muertos".

Lo hizo en el marco de una conferencia que brindó en Casa Rosada junto a su par de Interior de España, Fernando Grande- Marlaska, tras la firma de un acta política de cooperación en materia de seguridad.

"Si ellos llegaran a ganar, dudo, pero si lo hacen y llevan a la práctica lo que dicen van a tener un millón y medio de personas en la calle, y la única forma de tratar de conducirlo va a ser reprimir", planteó Fernández ante el funcionario de gobierno de Pedro Sánchez, y agregó: "Cuando la quieran reprimir van a tener sangre y muertos. No me voy a callar la boca, pienso en eso".

En sintonía con lo expuesto por la vicepresidente Cristina Kirchner, el funcionario del entorno del presidente Alberto Fernández criticó también al libertario y precandidato a presidente Javier Milei, a quien tildó de "mamarracho", y acusó de Juntos por el Cambio y a La Libertad Avanza de hacer campaña mediante agravios.

"No lo mencionó en ningún momento. Yo tampoco lo voy a mencionar, por más mamarracho que sea, no lo voy a mencionar", respondió al ser consultado sobre los dichos de la ex mandataria y referente del Frente de Todos, y completó: "Lo que está diciendo, con mucho criterio, la vicepresidenta, es que todo que se dice, que no tiene ningún asidero, sucede porque hay un segmento de la sociedad que lo compra".

A la vez, trasladó sus críticas al expresidente Mauricio Macri: "Majul le preguntó a Macri puntualmente que lo que planteaba podía generar muertos, y él dijo habrá que bancárselo . Dice que va a bajar 13% el Producto Bruto Interno (PBI) en cuanto a los despidos, es muchísimo dinero, el 13% son 65.000 millones de dólares. Si vamos a sacar 65.000 millones de dólares, la cantidad de gente que va a quedar sin trabajo es superlativa".

"¿Y qué se van a quedar en la casa esperando que los llamen para conseguir un trabajo? No, seguramente van a plantear lo que dice nuestra propia Constitución, reclamar ante las autoridades, y los van a recibir, en vez de una charla, a garrotazos, como lo hicieron ya Macri y Rodríguez Larreta con el Borda y Macri con los jubilados, con los maestros, con todo esto, van a seguir haciendo eso, van a tener sangre, muertos. Y yo lo que estoy tratando de evitar es que eso suceda", completó.

Para Aníbal Fernández, el crecimiento de los libertarios tienen origen en el sector de Gobierno que no vota al peronismo, y recordó: "Cuando Juan Perón vuelve a la Argentina sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó. Cuando Cristina sacó su mejor elección, el 54.11%, el 46% no la votó. Hay una franja que no vota peronistas, con lo cual eso ya lo sabemos. No me está dando ninguna razón".

"Hay otra Argentina, puede haber otra Argentina, lo mostramos alguna vez. Bueno, ojalá así sea", concluyó al respecto.

El ministro de Seguridad habló además de la implementación de las pistolas Taser, y si bien se mostró en contra de que la Policía porte el armamento, aseguró que está a favor de lo que hagan los grupos especiales.

"Comenzarán las pruebas respecto de este tipo de armamento, había armamento comprado obsoleto y el que se licitó para la compra de 100 este pistolas, absorbían las que ya teníamos con lo cual, morigerábamos los costos y lo que poníamos a funcionar", detalló.

"Era un esquema distinto en manos de profesionales muy entrenados para que pudiéramos sacar consecuencias a un tiempo, para hacer eso tomamos un protocolo que existía y lo adornamos al formato de lo que corresponde. No va a ser utilizado por la fuerza de seguridad en ningún modo salvo con los grupos de seguridad y con los grupos especiales", advirtió el funcionario.

