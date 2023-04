Luego de que se conociera la noticia que el delantero no participará en el Mundial Sub 20 a realizarse en nuestro país, firmó su contrato por cinco años más

Después de una extensa negociación, el argentino Alejandro Garnacho finalmente renovó su contrato con Manchester United y extenderá su estadía en el club por cinco años más. Así, después del trago amargo por la negativa de la institución de cederlo para el Mundial Sub 20, el delantero ahora tiene motivos para celebrar en Old Trafford.

"Desde que me sumé a este club, soñé con mi debut, con jugar en Old Trafford, anotar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en mi pecho. Estoy muy orgulloso y emocionado por haber experimentado esos momentos, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso de mi viaje. Estamos agradecidos por esta chance de continuar nuestra estadía en Manchester United y ya comencé a trabajar en pos de los próximos objetivos", sostuvo el delantero luego de tomarse la tradicional foto junto a Erik ten Hag, entrenador del club, firmando su nuevo contrato.

Justamente el argentino tampoco escatimó en elogios a la hora de referirse al entrenador neerlandés: "Tanto él como el cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en muchas formas y con su apoyo me desarrollo cada día para ayudar al equipo a ser exitoso. Espero con ansias el futuro y no puedo esperar para crear más recuerdos especiales con este grupo y nuestros increíbles fanáticos".

Garnacho renueva en Manchester United pero no va al Mundial Sub 20

La noticia de la renovación del contrato de Alejandro Garnacho llega apenas un día después de que su entrenador y el club le comuniquen que no lo cederán para el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. "La verdad que no lo veo", había dicho Ten Hag en conferencia de prensa, anticipando lo que, con el correr de las horas, sería una certeza.

La postura de Garnacho era la de no perderse el Mundial Sub 20. La decisión de representar a la Selección Argentina por sobre la española está tomada, por lo que el certamen que se jugará en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio era ideal para refrendar esa decisión. Sin embargo, pese a que intentó hasta último momento que el club acceda junto con Javier Mascherano, entrenador del combinado juvenil, en Manchester se mostraron inflexibles y no será convocado al Mundial.

Fuente: TyC Sports