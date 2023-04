SADOP llamó a un paro para la semana entrante

Desde SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) afirmaron que la semana que viene en Tucumán convocan a una movilización y paro por la disconformidad paritaria en el sector. Hablamos con Mario Dionisi del gremio que aseguró que "tenemos un mínimo garantizado por la provincia de $128 mil, la línea de la pobreza el mes pasado medida estuvo en $190 mil, con lo cual estamos demasiado lejos. No llegamos a fin de mes".

"Todos lo notamos, no estamos llegando a fin de mes, que ya si uno es sosten de familia, si es el único ingreso, claramente no está llegando y estamos sumidos en la pobreza. Ya abandonamos hace tiempo la clase media, con lo cual, por eso nosotros también le estamos diciendo al Gobierno que tiene que reivindicar la tarea docente", y agregó "si buscamos calidad educativa no puede ser que sigamos con un sistema que no tenga diálogo".

La movilización sería el miércoles próximo hacia Plaza Independencia, por lo que en varias instituciones privadas el dictado de clases se vería afectado en la provincia.

ATEP criticó al Gobierno por incumplir el acuerdo salarial y llamó a un paro para el martes y miércoles

En la misma línea desde la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) anunció un paro en las escuelas para el martes y miércoles de la próxima semana por el incumplimiento del acuerdo salarial, firmado en febrero pasado con el Gobierno.

Durante el Congreso Provincial Extraordinario, los dirigentes del gremio cuestionaron a los funcionarios del Poder Ejecutivo (PE), entre ellos, al ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, por no haber participado en la mesa técnica fijada por el último convenio y no avanzar en distintos puntos, como la titularización de docentes.

Por ese motivo, decidieron convocar a un cese de actividades en los establecimientos educativos, sin movilización, para la próxima semana. Además, reclamaron a la Casa de Gobierno el adelantamiento de los aumentos y un bono de $ 60.000, por la "situación económica" -inflación y el aumento del dólar "blue"-. No descartaron a la vez nuevas medidas de acción, que podrían incluir movilización a la plaza Independencia, en la capital.