Jey Mammón se enteró de que Lucas podría ir al Bailando

Jey Mammón reaccionó a la posible convocatoria de Lucas Benvenuto al Bailando. Luego de volver al país tras una breve estadía en Madrid, el conductor fue encontrado comiendo en un restaurante porteño y accedió a responder algunas preguntas de la prensa.

En diálogo con la revista Paparazzi, cuando le preguntaron si creían que el joven que lo acusó por presunto abuso sexual estaba siendo “algo oportunista”, contestó: “No opino de eso. ¡Gracias!”.

A mitad de mes empezó a circular el rumor de que Benvenuto podría formar parte del programa conducido por Marcelo Tinelli. Lejos de quedarse callado, el joven realizó un duro descargo a través de sus historias de Instagram, donde se quejó de las críticas que recibió de parte de los usuarios. Asimismo, desmintió haber recibido una oferta, aunque expresó que, en caso de que le llegue, estaría en su derecho de aceptarla.

Qué dijo Lucas Benvenuto sobre la posible propuesta de ir al Bailando

“No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Ushuaia... Tengo muchos proyectos personales. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño. N-O!!!.”, escribió Benvenuto.

Y agregó: “¿Qué tendría de malo que reciba una propuesta? ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad (...) No podés tener familia. No podés sonreír. No podés tener pareja. No podés irte de viaje. No podés ser feliz”.

Por otra parte, hace unos días Jey Mammón se mostró esperanzado en poder retomar su labor al frente de “La Peña de Morfi”: “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”.

Sin embargo, Ángel de Brito informó en LAM que el canal habría decidido que no vuelva a conducir: “No sé si se lo avisaron, pero Telefé decidió que no vuelva a la pantalla del canal. Está decidido desde el día en que lo sacaron del aire. No hay marcha atrás, le seguirán pagando y seguramente cumplirán el contrato”.