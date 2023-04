Mariano Cáceres ganó tres días consecutivos el programa y este jueves podía llevarse la cifra récord de 12 millones, pero no pudo estar en el programa

Mariano es un participante de Los 8 escalones de los tres millones (el trece) que ganó por tres jornadas consecutivas ese programa de preguntas y respuestas. Este jueves, si volvía a triunfar, Mariano iba a llevarse del ciclo conducido por Guido Kaczka otros tres millones, con lo que sumaría 12 millones de pesos, una cifra récord para un ganador del programa.

Pero, lamentablemente, por “una situación de fuerza mayor”, Mariano no pudo estar presente en la emisión de este jueves. De todas formas, el conductor de Los 8 escalones aclaró que él tenía la puerta abierta para regresar al programa cuando tuviera la posibilidad de hacerlo.

Mariano Cáceres, un guardia de seguridad de Santiago del Estero, había ganado el juego de Los 8 escalones el lunes, el martes y el miércoles. Y fue un participante que conmovió a todos en el estudio con su historia, ya que había contado que el dinero del premio del programa lo iba a utilizar para solventar el tratamiento de su hija Agustina, que era paciente oncológica y que se trataba en el Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires.

Cuando el lunes Mariano terminó ganando la competencia, su pequeña hija de 11 años ingresó al estudio y lo abrazó efusivamente. La escena de amor entre el padre y la hija fue tan emotiva que todos en el estudio se conmovieron. Especialmente Pampita, jurado del ciclo, que no podía dejar de llorar al ver esa escena.”Qué buen papá tenés, Agustina, qué buen papá tenés”, dijo entonces el conductor.

Algo similar ocurrió cuando Mariano se alzó con los tres millones el martes, y lo mismo el miércoles. Los tres millones se convirtieron entonces en 9 y la pequeña saludaba a su papá cada vez que ganaba el premio con una alegría desbordante.

La ausencia de Mariano

Pero este jueves, cuando arrancó el programa, Guido Kaczka presentó uno a uno a los participantes y Mariano Cáceres no estaba. En su lugar, estaba Alba, la concursante chocolatera de La Plata que el día anterior había llegado a la final con el santiagueño y había perdido.

Luego de presentar a cada uno, Guido hizo la aclaración sobre la ausencia del concursante que hoy iría por el récord del programa. “¿Por qué está Alba? Por una situación que ella ya conoce, pero le cuento al jurado y a todos. Mariano ayer miércoles a lo último cuando pregunto si volvía por los 12 millones dijo: ‘Vuelvo’”, comenzó a explicar el anfitrión.

“Pero una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar -continuó-. Entonces, llamó diciendo: ‘Tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’. Era una situación en la que no podía hacerse presente, así que se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino para los tres millones y surgió para Alba la posibilidad de volver a jugar. Se la llamó a Alba y ella dijo: ‘Sí, estoy’”.

Es que el sistema del ciclo establece que si no puede ir el ganador, quien salió segundo tomará su lugar. En caso de que el segundo no pueda, el que asistirá será el tercero, y así sucesivamente.

De inmediato, Kaczka volvió a aclarar que Mariano tiene la posibilidad de regresar al programa, que no perdió su lugar por estar ausente este jueves. “Mariano no va a poder jugar hoy por los 12 millones, pero como es una situación de fuerza mayor y él tiene la intención de jugar y seguir el juego, se le guarda el lugar”, dijo el conductor, con un tono que denotaba calidez y comprensión.

Hecha la aclaración, Guido Kaczka comenzó con el programa en el que Alba, lamentablemente, volvió a perder la oportunidad de ganarse los tres millones.