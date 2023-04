El caso de Emmily Rodrigues, la joven brasilera que murió tras caer de un sexto piso de un edificio en Retiro, sigue en plena etapa de investigación y cada prueba es sustancial para determinar si se trató de un femicidio.

Este jueves, una amiga de la víctima mostró fotos del departamento donde la joven estuvo minutos antes de su muerte, y aseguró que la escena no se condice con lo que declaró ante la Justicia el empresario Francisco Sáenz Valiente, el único sospechoso detenido hasta el momento, que desde el inicio intentó instalar la versión del suicidio.

“Acá hay muchas contradicciones que salen de la boca de este señor y lo podemos desmentir con pruebas. Él dice que a Emmily la agarró del pantalón para que no se caiga en medio de un brote, y que se le rompió. Ahora sabemos que eso es mentira, porque en las fotos se ve que el pantalón no estaba al lado de la ventana”, contó Brenda.

Las fotos del departamento donde murió Emmily que contradicen la versión del acusado. (Foto: TN)

Además, añadió un dato que le llamó la atención: “Yo tengo el mismo pantalón y es muy delicado. Apenas lo tironeás, ya se rompen las cadenas que tiene al costado. Y sabemos que el pantalón de Emmily estaba 100 por ciento intacto”.

Las fotos corresponden al allanamiento que se hizo en el departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio ubicado en Libertad al 1542, en busca de evidencias.

“Con él estaban otras personas y una de ellas es una médica que también tendría que estar presa. Ella miente en muchas ocasiones y no es ninguna testigo, sino una responsable. Mi teoría es que a Emmily la anestesiaron para violarla, pero como la anestesia dura entre 60 y 90 minutos, ella se despertó antes y ahí empezó a pedir ayuda”, reveló.

Las sospechas contra la médica que estuvo en el momento del hecho tienen que ver con un dato que Brenda ya aportó en su declaración testimonial. “Esta mujer declara a favor del empresario porque es testaferro de él, tienen un vínculo muy cercano y son pareja. Para colmo, esta mujer conocía a Emmily desde los 17 años, pero cuando llegó la policía al lugar les dijo que no sabía quién era”, sostuvo.

“Siendo que era médica, la dejó agonizar. También dijo que tapó el cuerpo con una campera, pero cuando vimos las fotos antes de que llegue la ambulancia, la campera estaba abajo de ella y no encima”, añadió.

Brenda aseguró que la víctima no se suicidó, sino que la mataron. “Mi amiga amaba la vida, nunca se iba a suicidar y menos en ese lugar. Claramente le hicieron algo, porque yo vi las fotos de la autopsia y fui a reconocer el cuerpo. Ella tenía sus piernas lastimadas y sus partes íntimas destrozadas”, expresó.

También aclaró que no era ni prostituta, ni drogadicta como se intentó instalar en su momento. “Emmily fue a un after y terminó muerta. No era ni prostituta, porque no lo necesitaba, ni drogadicta. Los responsables de su muerte son todos los que estaban en ese departamento”, añadió.