Machester United no cedió: Garnacho no jugará el Mundial Sub 20

Finalmente el club inglés no cambio de postura y por lo tanto el futbolista argentino no será parte del plantel para el torneo que se disputará en Argentina.

Garnacho se perderá el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

La posibilidad de que Alejandro Garnacho pueda estar presente en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina se desvaneció: Manchester United no cambió su postura y no lo cederá para el torneo que se jugará en nuestro país.

El propio entrenador de Manchester United prácticamente lo había confirmado hace unas horas. Erik Ten Hag fue consultado por la chance en la conferencia de prensa después del empate entre Manchester United y Tottenham por la Premier League y fue categórico: "No, la verdad que no lo veo".

La postura de Garnacho era clara: no se quería perder el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y estaba haciendo lo posible por que su club acceda. Incluso, en las últimas horas, tuvo una charla con el propio Ten Hag para intentar convencerlo. No pudo. Tampoco la gestión de Javier Mascherano, entrenador del representativo nacional.

Garnacho acelera su vuelta a las canchas después de la lesión

Garnacho sufrió un esguince del ligamento talofibular del tobillo derecho el pasado 12 de marzo en el 0-0 ante Southampton y la lesión lo dejó sin la posibilidad de estar con la Selección Argentina en los amistosos en los que el campeón del mundo en Qatar festejó con la gente.

Ten Hah confirmó que Garnacho volverá a entrenar este viernes "de manera parcial" y agregó: "Veremos cuándo estará disponible para entrenador normalmente y cuando puede a volver a jugar partidos".

Mascherano, en Europa en busca de convencer a los clubes

El entrenador de la Selección Argentina Sub 20 viajó a Europa para intentar convencer a las instituciones que cedan a los jugadores, algo que no es obligatorio por el reglamento. Más allá de esta situación de Garnacho, los otros dos que están en el tire y afloje con sus clubes son Nico Paz, del Real Madrid (donde juega en el Castilla, el equipo filial) y Facundo Buonanotte, del Brighton.

En cuanto a Paz, Mascherano se va a juntar con la gente del Madrid en las próximas horas, pero ya hay un indicio negativo y tiene que ver con la negativa del Merengue de ceder al uruguayo Álvaro Rodríguez. En tanto, Brighton -que quedó afuera de la FA Cup en semifinales justamente ante el United- tampoco quiere ceder a Buonanotte porque en la recta final de la Premier League se juegan la posibilidad de ingresar a una copa europea de la próxima temporada.

Fuente: TyCSports