Caso Lebbos: Podrían detener al ex fiscal Carlos Albaca

Caso Lebbos: Podrían detener al ex fiscal Albaca

Fue condenado a la pena de 6 años de prisión por haber encubierto el crimen de la estudiante universitaria Paulina Lebbos mientras estaba al frente de la investigación del caso, ocurrido en el 2006, aunque. Este jueves se supo que la sentencia quedó firme y podría ser detenido.

Se trata del ex fiscal de instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, quien fue condenado por unanimidad por el tribunal de la sala III de la Cámara Penal de Tucumán por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado", en lo que fue el tercer juicio por el caso.

En sus últimas palabras antes de conocer la sentencia, Albaca negó "haber cometido cualquier delito en el cumplimiento de las funciones en la investigación del crimen de Lebbos".

En total, a Albaca se le imputaron 11 hechos vinculados a pistas que no siguió, a peritajes que no se hicieron, a testimonios y evidencias que no se recabaron y se perdieron, las cuales fueron enumerados por el fiscal del juicio Gerardo Salas durante sus alegatos.

La sentencia a la que arribó el tribunal, integrado por Wendy Kassar, Fernanda Bahler y Raúl Cardozo, fue acorde al pedido de pena por parte de la fiscalía y a la cual adhirió la abogada Soledad Deza, de la ONG feminista tucumana Mujeres por Mujeres, quien actuó como querellante en representación de Leti, la hija de Paulina.

Albaca se convirtió en el primer ex fiscal condenado a pena de prisión por irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones como funcionario del Poder Judicial de Tucumán y es el noveno sentenciado por el encubrimiento del asesinato de Paulina.