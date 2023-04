El Bajo, un mercado impactado por el salto del dólar

Las veredas de El Bajo lucen como siempre, repletas de gente circulando a paso apurado casi sin espacio para caminar. Pero dentro de los locales -blanquería, bazares, chucherías importadas, electro, de ropa- el panorama es otro. Poco movimiento y mucha calma.

Dentro de los locales semivacíos, los empleados comentan resignados: “Desde que arrancó el tema del dólar, se cayeron las ventas, hay poca gente mirando o consultando”.

¿Los clientes se asustan de los precios? “No, no se asustan. Saben que lo que es caro hoy mañana es barato. Pero la gente ya no tiene plata”, dijeron. Consultado por Los Primeros, el líder de los puesteros, Luis Ocampo, afirmó que las ganancias no alcanzan para llegar a fin de mes.

Además, en el mercado El Bajo llevan adelante la reconstrucción de algunos locales que se quemaron en un incendio meses atrás. También, más del 60% de los puesteros salieron de la informalidad y pagan un monotributo.