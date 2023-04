Dos adolescentes llevan más de un mes desaparecidos

La familia admite que solían irse unos días pero después regresaban. Ahora no volvieron tras irse con una promesa laboral el pasado 21 de marzo.

Desde el 21 de marzo que buscan desesperadamente a Julián y Facundo Liendo, quienes vivían con su abuela, en Yerba Buena, debido al fallecimiento de la madre.

La abuela detalló que ese 21 de marzo un hombre delgado, morocho, y de rulos los levantó en un vehículo azul. Desde ese día, no se volvió a saber sobre los chicos de 15 y 16 años.

En la comisaría, la mujer señaló que los chicos se fueron “con el motivo de ir a cosechar paltas y limones”. “Ese día se hizo presente un hombre quien solo conozco que se llama Carlos Medina (ya que esta persona estaba en pareja hace como tres años atrás con Blanca Maldonado, su hija ya fallecida, madre de los adolescentes) de unos 45 años de edad aproximadamente, y desde ese día que no regresaron a mi casa ni mucho menos logré establecer contacto con ninguno de ellos, quiero agregar además que en la fecha a horas 13:00 aproximadamente realicé publicaciones en la red social Facebook pero nunca obtuve respuestas y o alguna información de mis nietos”, dijo la mujer



No es la primera vez que se iban con el hombre, pero siempre volvían a los dos o tres días. Esta vez no volvieron.