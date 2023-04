Uno de los grandes misterios de la vida es el que acompaña a la muerte, todo lo que pasa con el cuerpo y la consciencia antes de dejar este plano. Por ello te contamos qué es lo último que ves antes de morir.

Un artículo publicado en la revista científica Frontiers informó que en 2022, un grupo de científicos estadounidenses colocaron una serie de microsensores en la cabeza de un varón moribundo de 87 años para monitorear la actividad cerebral y poder determinar qué es lo último que ves antes de morir.

Los sensores permitieron al equipo grabar la actividad cerebral del paciente justo antes de morir e incluso durante 15 minutos después de haber fallecido, dando como resultado un incremento en las oscilaciones gamma, en otras palabras, los investigadores pudieron grabar pequeños "flashes" que tenía el cerebro del paciente.

Este registro podría apoyar la teoría de que efectivamente una persona "ve su vida pasar frente a los ojos" antes de morir, es decir, el cerebro produce una serie de recuerdos antes de desconectarse por completo.

De hecho, el estudio menciona que la teoría de ver la vida pasar frente a los ojos es apoyada por personas que estuvieron a punto de morir por enfermedades, accidentes, etc, quienes también dijeron haber visto los momentos más bellos de su vida justo en el momento en el que estuvieron a punto de morir.

Y aunque el resultado no puede ser concluyente, sí fue la primera vez que se pudo monitorear la actividad cerebral de un paciente en agonía.

Lo primero que muere en el cuerpo es el corazón, que deja de latir y por tanto, deja de bombear sangre, por lo que la sangre se espesa y empieza a coagular. Esto provoca que la temperatura del cuerpo baje drásticamente.

Las células comienzan a morir y a liberar sustancias que funcionan como un campo de cultivo para que bacterias y hongos comiencen a descomponer el cuerpo.

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos destaca que cuando una persona se acerca a la muerte, suele presentar varias señales, sin embargo, cada caso presenta señales distintas.

Algunas de ellas son:

Orina escasa y de color oscuro

Fatiga

Alucinaciones

Dificultad para respirar

Dificultad para tragar

Estreñimiento

Fiebre

Hemorragias

Frecuencia cardíaca irregular

En algunos casos, las manos y pies se cubren de manchas

En algunos casos también se presenta lo que se conoce como estertor de muerte, que es una acumulación de saliva en la boca y garganta porque la persona ya no tiene la fuerza suficiente para tragar.

Poema “La belleza y la muerte” (Victor Hugo)

La belleza y la muerte son dos cosas profundas,

con tal parte de sombra y de azul que diríanse

dos hermanas terribles a la par que fecundas,

con el mismo secreto, con idéntico enigma.

Oh, mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos,

trenzas rubias, brillad, yo me muero, tened

luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla a sus aguas,

aves hechas de luz en los bosques sombríos.

Más cercanos, Judith, están nuestros destinos

de lo que se supone al ver nuestros dos rostros;

el abismo divino aparece en tus ojos,

y yo siento la sima estrellada en el alma;

mas del cielo los dos sé que estamos muy cerca,

tú porque eres hermosa, yo porque soy muy viejo.