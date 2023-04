La expectativa fue creciendo como un tema nuevo de cancha que va prendiendo en cada hincha y se va difundiendo con un efecto contagio de boca en boca. Todo Independiente se mantenía en vilo en los últimos días a la espera del anuncio oficial. Y eso finalmente ocurrió este jueves: Santiago Maratea lanzó la colecta para salvar al club de Avellaneda de la angustiante situación económica en la que la dejaron las pésimas gestiones dirigenciales. En sus primeras dos horas ya recaudó 145 millones de pesos.

El anunció sucedió a través de una conferencia de prensa realizada en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en horas del mediodía y afrontada por el propio influencer de 30 años, que fue quien hace dos semanas propuso en sus redes sociales la idea de organizar esta campaña para ayudar a Independiente, que debe más de 23 millones de dólares, solamente por el fútbol profesional.

Maratea llegó temprano a la cancha acompañado por el vicepresidente rojo, Juan Marconi, quien tiene una relación de amistad con él. Le obsequió la camiseta del Diablo con el 10 en el dorso y su apellido. Se la puso y salió al campo de juego del estadio para anunciar a través de historias de Instagram el inicio de la colecta.

"Independiente tiene una deuda muy grande que supera los 20 millones de dólares. Si dos millones de hinchas ponen 4 mil pesos pagamos la deuda. Hay preocupación por el dolar. Hoy en día necesitaríamos 2.200.000 que pongan 4 mil pesos por el aumento del dólar", explicó primero.

Siguió: "Voy a compartir cuatro links: uno de 4 mil, otro de 8 mil, otro de 16 mil y otro de 30 mil. Y también compartiré un alias para el que quiera y pueda poner otra cifra. Con poner 4 mil alcanza, pero si querés poner por otros hinchas que no puedan hacerlo, se puede hacer".

El alias, que ya está habilitado para empezar a aportar, es Maratearojo. El CVU es: 0000003100056132456587.

"No es caridad lo que hago. Tiene que ver con cómo nos organizamos para llegar a soluciones colectivas. Soy amigo de Juan Marconi de hace muchos años. Hemos hablado un par de veces y el me ha tirado la idea de la colecta. Yo me pregunté cómo hacer y quién pondría plata para el Rojo. Hace meses empecé a jugar al fútbol en un club chico de Ezeiza y conecté un poco más cuando los hinchas me mandaban memes. Esto empezó como un meme y se fue haciendo cada vez más real", contó ya en conferencia de prensa.

El influencer se presentó con la camiseta del Rojo para dar detalles sobre cómo será la colecta de fondos.

Más: "Me armé un ejercito de empatizadores. Yo les cuento lo que quiero hacer, empatizan y se suman. En este caso la gente de Independiente ya sabe lo que está pasando y solo faltaba alguien que los organice. Es tan simple como saber que la plata vaya a donde tenga que ir. No sé si es tan difícil no robar plata. Puedo manejar 20 millones de dólares sin problemas y sin que falte un peso".

Un tema importante es cómo se manipulará todo el dinero juntado. Esto dijo Maratea: "El manejo total de toda la plata es meramente mía. El objeto de este fideicomiso es pagar las deudas puntuales del club. Las más importantes. Este no es un fideicomiso común porque el fiduciante son todos los hinchas de Independiente, representados en una persona que es Diego, quien es representante de una peña".



El influencer explicó cómo se realizará la colecta para salvar a Independiente de la quiebra. Y profundizó: "Por juntar la plata en una cuenta de un fideicomiso se está pagando menos impuestos y no se pagan intereses. Los gastos del fideicomiso son bastantes caros, estamos hablando de miles de dólares. Yo soy el fiduciario, quien maneja toda la plata. Hay abogados, escribanos... Cuando se pagué se mostrará todo en un comprobante de pago".

A su vez, contestó las acusaciones que se difundieron de quienes descreen de sus colectas: "Hay un rumor de que me estoy llevando el 20 por ciento de lo recaudado. Eso es incorrecto, lo que sí hay que pagar son los costos del fideicomiso, que será un 5%. Dicen que esto es para lavar plata. No entiendo cómo si está todo en blanco. Se puede saber quién pone cada peso, de dónde viene y hacia dónde va. Dicen que trabajo para el Pro, entiendo que son teorías conspirativas".

Especificó y dejó muy en claro que la dirigencia no intercederá en el manejo de la plata, que se destinará como primera medida a cubrir la deuda más abultada que es la que se tiene con el América de México y es de 5,7 millones de dólares.

Maratea estuvo acompañado por una gloria del club como Miguel Angel Santoro. Fue Maratea quien llamó a Pepé para que estuviera con él en este momento tan particular. Y el ex arquero envió un mensaje cargado de emoción.

"Llegó el momento de nosotros, los hinchas que queremos al Rojo de verdad. Me siento orgulloso y muy honrado de que Santi me haya elegido para estar al lado de él. Me eligió porque sabe que soy hincha de Independiente y que soy una persona que no va a tocar un peso. Vamos a cuidar esto con todo el sentimiento. Sabemos en el país que estamos y los dirigentes que nos dejaron. Esto nos hace poner la guardia levantada", expresó Pepé.

"Yo era hincha de Maratea -siguió Santoro- desde antes de que me llamara. Cuando Corrientes necesitaba él hizo sus aportes y pudimos ver que eso fue para allá. Y me contestó y me agradeció el aporte que había hecho. Me parece una persona sensacional, sincera y franca. Estamos en el buen camino para dar soluciones".

Y concluyó: "Esperemos que esto nos sirva para arrancar de una vez y ser el equipo que fue. Muchos pagarían las deudas de Independiente con tal de conseguir las Copas que tiene este club. No vivamos de recuerdos; volvamos a tener un presente que nos llene de orgullo".

Cuál es la deuda

La deuda que arrastra Independiente es de más de US$23 millones, una cifra que Maratea considera que es posible de alcanzar con su colecta.

“Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos) llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda, beso", había tuiteado días atrás.