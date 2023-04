Cristian El Ogro Fabbiani rompió el silencio luego de no haber sido invitado a la fiesta de 15 de su hija Uma, fruto de su relación anterior con Amalia Granata, con quien dice que no tiene contacto desde que nació la adolescente. Primero, se había expresado a través de un posteo en sus redes sociales que luego decidió eliminar, y ahora habló a través de la periodista Karina Iavícoli, quien leyó en Intrusos el mensaje que le envió por WhatsApp.

“Uma es lo más lindo que tengo, pero el tiempo siempre pone la verdad sobre la mesa”, fue lo primero que dijo el exfutbolista. Luego, la panelista le consultó si tenía intenciones de brindar una entrevista con cámara para dar su versión de los hechos luego de que su expareja y su hija hablaran en televisión y de que la adolescente contara que hace dos años que no tiene trato con él, fue contundente: “Para ese entonces, todo va a volver a la normalidad”, dejando entrever que no quiere revelar detalles de la intimidad de la relación con Uma y que confía en poder resolver el asunto.

“Uma es lo mejor que tengo, siento que se la toma como un trofeo. Hace 15 años que no hablo con Amalia Granata. Tengo que tener paciencia”, agregó Fabbiani, quien está en pareja hace 10 años con Gimena Vascón, con quien tuvo dos hijos, Santino y Ámbar. A diferencia del Ogro, ellos tres sí estuvieron invitados a la fiesta de 15 de la adolescente, así como también el resto de su familia.

El posteo del Ogro Fabbiani

El último fin de semana, luego del festejo de 15 de su hija, Cristian Fabbiani realizó un fuerte posteo en su cuenta de Instagram que luego terminó borrando. Uma, por su parte, se mostró enojada con su padre por haberse expresado públicamente y destacó que no la saludó en privado por su cumpleaños. “23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer️, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, expresó en la carta que acompañó con distintas fotos junto a su hija.

“Hoy, con 15 años, solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados”, siguió el exfutbolista. “Cuando amas a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podes estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados”.

Por último, y antes de eliminar el posteo que estuvo publicado unas horas, Fabbiani agregó: “El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseño que el verdadero amor existe y se llama Uma. Que siempre que seas feliz, hija. Papá te ama”.

Fuente: Infobae