El Gobierno vendió reservas y se endeudó más para contener la suba del dólar

El BCRA perdió US$ 49 millones, tras la fuerte intervención en el mercado de bonos para frenar el dólar MEP y el contado con liqui. Retroceso del dólar blue.

uego de dos ruedas de aumento frenético, y tras doce jornadas consecutivas de anotar subas diarias, el dólar blue terminó en baja y salió de la zona de máximos que había tocado el martes, al cerrar en $474. Un día atrás, cuando el precio del billete en la calle había rozado una nueva marca psicológica de $500, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió salir con una batería de herramientas para intentar ponerle freno a la corrida.

Massa se apalancó en tres pilares: por un lado, autorizó al Central a vender dólares de sus reservas para salir a comprar bonos y así frenar la disparada de los tipo de cambio financieros. Por otro, aseguró que iban a "llegar dólares frescos", mientras renegocia nuevos términos para el acuerdo con el Fondo Monetario. Por último, informó que iba a utilizar la Justicia Penal Cambiaria para detener cualquier intento desestabilizador por parte del mercado. También subió la tasa que paga por nueva deuda que tomó en pesos.

El combo de medidas surtió efecto, al menos este miércoles, aunque el mercado aún duda si este será momentáneo o se podá sostener en el tiempo.

Se trataba de una jornada bisagra además, ya que el Tesoro tenía por delante el vencimiento de deuda más alto de toda la gestión de Alberto Fernández, que rozaba el $1 billón. La Secretaría de Finanzas salió entonces a convalidar tasas más altas, con un rendimiento efectivo anual de hasta 135,5% y logró una renovación por el 119% de lo que se licitaba.

Operadores del mercado advirtieron que durante toda la rueda hubo una fuerte intervención en el mercado de bonos.

El Banco Central, con el aval del massista Lisandro Cleri, habría salido a vender dólares de sus reservas mientras que otros organismos oficiales, como puede ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS, habrían comprado bonos en pesos, de manera de arbitrar los precios de las operatorias del contado con liquidación y el dólar MEP.

"El Gobierno habría cambiado el método de intervención. En vez de solo salir a vender nominales contra pesos, salieron a comprar bonos contra dólares para suavizar la suba del CCL. En otras palabras, hasta ahora, veíamos que la venta de títulos la realizaban contra pesos, lo que genera un efecto efímero en los dólares financieros y derrumba la paridad de los bonos", explicaron en un informe para sus clientes en PPI.

Clarín consultó al Banco Central sobre estas intervenciones, pero fuentes de la autoridad monetaria se negaron a hacer comentarios.

En el mercado advirtieron que la única forma de bajar los precios de los dólares financieros era tirar al mercado dólares genuinos y esa fue la jugada de Massa en las últimas dos ruedas. Sin embargo, el efecto en precios se vio solo en el dólar MEP o bolsa, que terminó con un leve descenso de 0,2% a $446,43. Por el contrario, el contado con liquidación trepó un 0,7% y volvió a quedar a orillas de los $470.

"Es probable que las intervenciones con dólares continúen para mantener bajo control la dinámica de los dólares financieros. Sin embargo, mantener este esfuerzo por varios días más puede tener un costo importante para las reservas, variable sobre la cual justamente existe un profundo temor dado su bajo nivel", advirtieron en Delphos.

Para dar una señal de solidez en las reservas, después de meses de negociaciones, el ministro de Economía anunció que como parte del intercambio de monedas con China, se activó la posibilidad de pagar importaciones directamente con yuanes, de manera de no alterar el stock de dólares del Central.

"En abril se reemplazan más de US$ 1.040 millones de importaciones de mercadería con origen China y se pagaran en yuanes", aseguró Massa.

Venta de reservas

Pese al anuncio, que aliviará las reservas del Central en el corto plazo, el organismo terminó con un saldo saldo negativo por sus intervenciones en el mercado de cambios. Pesce volcó US$ 84 millones en el segmento mayorista para satisfacer la demanda de los importadores. Ese rojo se morigeró en parte por los ingresos del "dólar agro", que este miércoles totalizaron US$ 35,4 millones.

Fuentes con conocimiento del mercado indicaron que, luego de casi tres ruedas donde el acceso a los dólares oficiales por parte de los importadores estuvo congelado a partir de la última actualización al cepo cambiario que lanzó el organismo el jueves pasado, este miércoles se reanudó la actividad.

De esta manera, el Central terminó con un rojo de US$ 49 millones y no consigue afianzar su posición compradora de divisas. Para Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, "en la medida en que las liquidaciones del agro no se transformen en compras concretas del Central, las mismas liquidaciones encontrarán un techo".



Al mismo tiempo, como una forma de contener la disparada de la brecha cambiaria, el organismo volvió a avalar una suba más rápida del tipo de cambio oficial. Esta vez dejó correr al dólar a un ritmo que, mensualizado, toca el 9,6%.

En la City creen que el organismo ya se está preparando para un incremento de la inflación y esperan una posible suba de tasas de la autoridad monetaria este jueves, una semana después de que el BCRA encarara un ajuste que fue considerado "tardío e insuficiente".

Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, afirmó: "El BCRA no tiene demasiado para poder realizar una intervención exitosa, entendiendo como exitosa un baja sustancial y duradera. Por eso la 'con todas las herramientas del Estado...' apenas bajó la brecha desde el 114,45% del martes al 112,8% del miércoles".

Fuente: Clarín