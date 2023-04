Benjamín Vicuña presentó el libro dedicado a su hija Blanca

Benjamín Vicuña lanzó el libro homenaje a su hija Blanca, que murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años, como consecuencia de una neumonía hemorrágica.

“Aquí les presento mi libro. Espero que este relato pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas”, escribió en sus redes sociales junto a una foto del ejemplar.

Tal como puede verse en la imagen, el libro se llama “Blanca, la niña que quería volar. 10 actos para conjurar el olvido”. Y cuenta con el prólogo de Gabriel Rolón.

Benjamín Vicuña presentó el libro homenaje a su hija Blanca. (Foto: Captura Instagram /benjaminvicuna.ok)

El posteo no pasó inadvertido entre sus casi tres millones de seguidores, quiénes le dedicaron miles de likes y cientos de mensajes de cariño.

“Felicitaciones, Benja, por atreverte y compartir este regalo del corazón”, le dijo Eugenia Tobal. Mientras otros tantos como Carla Peterson, Diego Leuco, Gastón Pauls y el Pelado López optaron por dejar emojis de corazones.

Migue Granados fue otro de los famosos que reaccionó al posteo del actor chileno. En su comentario escribió: Valiente! seguido de un corazón. En tanto que el actor Juan Minujin reaccionó poniendo cuatro emojis de corazones.

Pampita contó lo que sintió al leer el libro que Benjamín Vicuña escribió en homenaje a Blanca

Benjamín Vicuña escribió un libro dedicado a Blanca, la hija que tuvo con Pampita Ardohain. Al aire de Intrusos (América), Guido Zaffora habló de la reacción de la modelo al leer las primeras páginas.

Pampita y Benjamín Vicuña mantienen una gran relación (Instagram / benjavicuna - Movilpress)



“Lo que me contaba Benjamín es que Pampita había leído las dos primeras partes del libro y que estaba muy emocionada. También, de alguna manera, estaba feliz de que Vicuña le hiciera este homenaje a Blanca”, aseguró el panelista.

Benjamín Vicuña, sobre el libro homenaje a Blanca: “Esto es lo más personal que he hecho”



En marzo, el actor chileno brindó una entrevista al diario El mundo de España, en donde habló del proyecto más importante para él: el libro homenaje a Blanca. “Esto es lo más personal que he hecho”, aseguró sobre el proyecto, que es una manera de transformar el dolor y el duelo.

El actor chileno junto a la nena. (Foto: Instagram/@benjavicunamori)



“Estoy escribiendo un libro sobre ella... Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija”, comenzó diciendo. Y aseguró que esto es de lo más personal que hizo en su trayectoria: “Suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”.

A modo de cierre, expresó: “Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo... Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río... Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”.