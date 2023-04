El influencer Santiago Maratea confirmó que el jueves comenzará la colecta para reunir los fondos que permitan saldar la enorme deuda que tiene el club Independiente. El anuncio lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Los rumores son ciertos, mañana arranca la colecta para el rojo”, escribió el joven este miércoles por la tarde en su cuenta de Twitter en la que tiene casi medio millón de seguidores. Adjuntó, además, una foto de la hinchada del conjunto de Avellaneda.





Se espera que el jueves, además, Maratea brinde una conferencia en el estadio Libertadores de América para dar más detalles de la iniciativa. Estará acompañado de glorias del club como el exarquero Pepé Santoro y también por autoridades.

La propuesta del influencer nació hace algunas semanas, luego de que Fabián Doman presentara su renuncia como presidente de Independiente, a solo seis meses de haber asumido el cargo. Este episodio dejó al descubierto la profunda crisis deportiva, institucional y económica que aqueja al club.

Tras la salida de Doman, Néstor Grindetti asumió la presidencia del Rojo de manera interina y admitió públicamente que junto a otros dirigentes estaban evaluando seriamente el proyecto de la colecta.

Las conversaciones llegaron a buen puerto y este jueves se dará el puntapié inicial.

¿De cuánto es la deuda que tiene Independiente?

No hay un número certero sobre la deuda que tiene Independiente, algo que complica aún más la situación. Por este motivo, Maratea se animó a calcular el monto que debería juntar para salvar ese enorme déficit.

“Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos) llegas a juntar 20 millones de dólares y pagas toda la deuda, beso”, aseguró. Las estimaciones del influencer eran con un dólar a 400 pesos, valor que quedó atrasado a menos de un mes de lanzar su propuesta.

QUÉ HABÍA DICHO SANTI MARATEA SOBRE LA COLECTA



"Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Con independiente me pasó eso. Se perfectamente lo que estoy haciendo, con quién estoy hablando y se mucho de la realidad del club que no sé si todos lo saben. No necesito la opinión de cualquiera", explicó Maratea

A su vez sostuvo que "el club es de los hinchas, ellos sabrán qué hacer", además consideró que Independiente "es uno de los más grandes de la Argentina, que está en una situación muy crítica y que hay una unión de hinchas para que esto salga adelante, pero no hay una figura que genere confianza y yo no soy más que esa figura".