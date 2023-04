El médico forense que examinó el cuerpo de Lucas González, el adolescente que fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021, afirmó este miércoles que la víctima murió por un disparo en la sien.

Alejandro Rullan Corna, forense de la morgue del Poder Judicial de la Nación, precisó que "el cuerpo presentaba tres lesiones: dos producto de proyectiles de arma de fuego y una lesión compatible con una quemadura en una de sus manos".

De las lesiones mencionadas por Rullan Corna sólo una corresponde al que "el proyectil ingresa tres centímetros encima del pabellón auricular y siete centímetros por delante, eso corresponde a la región frontal del lado derecho".

El forense explicó que el disparo fue de "adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo" lo que dejó en evidencia las diferencias en las declaraciones de los policías, informó Noticias Argentinas.

"La Lesión 2 está descripta como un surco que produjo una quemadura. No ha penetrado el proyectil y no provoca la muerte, sino que afecta piel y tejidos subcutáneos. No pude determinar la trayectoria", continuó Rullan Corna.

El forense se refirió a una tercera lesión, la Lesión 3, que describió como "una herida circular muy compatible con una quemadura de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Fue en la mano derecha, en el primer espacio entre el dedo pulgar y el índice".

El crimen de Lucas González

Lucas González fue asesinado el 17 de noviembre de 2021 cuando volvía a su casa en el auto de un amigo después de entrenar en el Club Barracas Central. El adolescente y sus acompañantes eran parte de las inferiores de la entidad.

Según se supo a lo largo de la investigación previa al juicio, el grupo paró en un kiosko y fueron interceptados por tres efectivos policiales de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que viajaban en un auto Nissan Tiida.

Como los oficiales no se identificaron, los chicos pensaron que se trataba de delincuentes y por eso se subieron a su auto para escapar en su Volkswagen Suran. Los efectivos policiales dispararon contra el auto y una bala impactó contra la sien de Lucas González.

Quiénes están acusados por el asesinato y encubrimiento

Hay 14 miembros de la Policía de la Ciudad involucrados en el caso Lucas González: tres están acusados de homicidio y los otros 11, por el encubrimiento del caso y por las torturas a las que sometieron a los amigos del adolescente para instalar la versión policial de cómo fueron los hechos.

Los amigos de Lucas González afirmaron que los policías parecían ladrones



Los tres amigos de Lucas González que estaban con el joven de 17 años en el momento de su asesinato aseguraron que los policías los insultaban y los discriminaban.

Los tres amigos que viajaban con Lucas González, el joven de 17 años asesinado en noviembre del 2021 por agentes de la Policía de la Ciudad cuando salía de entrenar en el barrio porteño de Barracas, coincidieron este martes en declarar el juicio oral por el crimen que los policías que les dispararon parecían ladrones y que, tras el hecho, fueron discriminados por los efectivos de la fuerza porteña que los insultaban diciéndoles "negros” y “villeros de mierda”.

El testimonio de las tres víctimas de la balacera policial se registró por la tarde, en la segunda audiencia del juicio oral que tiene a su cargo el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, luego de las declaraciones de Cintia López y de Mario "Peca" González, los padres del adolescente asesinado.