Dybala contó una curiosa charla que tuvo con Ronaldo

Los últimos 15 años del fútbol mundial estuvieron marcados por la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos mejores jugadores de este período que además representaron a los dos clubes más poderosos de España, Barcelona y Real Madrid, respectivamente, creado tras de sí millones de fanáticos y un debate eterno sobre quién era mejor. En este tiempo, hubo varios futbolistas que tuvieron la fortuna de compartir vestuario con ambos y uno de ellos fue Paulo Dybala.

El argentino jugó junto a La Pulga en la selección argentina, incluso siendo parte del plantel que logró el título en Qatar 2022, y también lo hizo con CR7 en Juventus, entre 2018 y 2021. Ahora, en una entrevista con DAZN Italia el actual delantero de la Roma contó detalles de lo que fue aquella convivencia con el portugués.

Fueron tres temporadas las que compartieron en el cuadro de Turín, en donde juntos ganaron cinco títulos. Cabe recordar que Ronaldo aterrizó en el cuadro bianconeri después de su sorpresiva salida de Real Madrid y con el objetivo de llevar al gigante italiano a coronarse campeón de Europa. Algo que finalmente no sucedió, aunque dejó una grata imagen en los tifosi.

La curiosa charla de Dybala con Ronaldo

Dybala recordó una curiosa charla que tuvo con el luso: “Fueron tres buenos años con Cristiano, el equipo era muy fuerte y él nos dio algo más. En Argentina se siente profundamente la rivalidad entre Messi y Cristiano, obviamente de niño siempre he estado del lado de Messi. Una vez íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera. En un momento del vuelo se me acercó para hablar de fútbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije ‘prácticamente te odiaba de niño’. Nos reíamos de esto y siempre hemos tenido una buena relación entre nosotros, un buen diálogo”.

Ronaldo se ha ganado el mote de “niño malo” por parte de los fanáticos de La Pulga, pero lo cierto es que han sido varios los argentinos que han jugado junto a él y que han destacado su humildad en el día a día. Uno de ellos fue Di María, con quien coincidió en Real Madrid. El Fideo recordó hace tiempo una simpática anécdota sobre su relación con el artillero: “En mi primer cumpleaños en Real Madrid, yo tenía a algunos de mis amigos que habían venido. Como del equipo invitaba a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano, lo invité también, le dije si quería venir a casa. Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía. Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada. La verdad que me sorprendió un montón. Dentro de la cancha siempre se ganó todo así, siendo y diciendo que era el uno. Fuera de la cancha es otra clase de persona”.

Dybala lleva casi dos temporadas siendo dirigido por José Mourinho, uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. Y en la entrevista recordó un cruce que tuvo con el técnico portugués cuando eran rivales: “Contra el Manchester en Champions, cuando yo todavía jugaba en la Juve, habíamos discutido. Fui a decirle que no tenía necesidad de hacer ese gesto (del Triplete ganado en Inter de Milan). Lo primero que me dijo cuando me llamó fue si recordaba ese momento, nunca me había pasado que un entrenador de otro equipo hiciera algo así durante un partido. Pero ese episodio se quedó en el campo”.

Además, contó que ha entablado una muy buena relación con el entrenador que supo ganar la Champions League con Porto e Inter de Milan: “Antes de llegar aquí, a Roma, hablamos dos veces, me llamó cuando aún estaba en Turín. Es muy bueno cuando habla y cuando quiere meterse dentro de alguien. Sentí un sentimiento especial con él, es difícil en el mundo del fútbol encontrar a alguien que te diga las cosas de una manera sincera. Tengo una relación directa y sincera con él”. Con respecto a por qué cree que ha ganado tantos título, fue claro: “Casi todo lo que te dice en el campo, sucede. Entiende muy bien el fútbol, como demuestra el hecho de que ha ganado en casi todos los equipos que ha dirigido”.

Fuente: Infobae