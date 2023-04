En un comunicado oficial, el club anunció el diagnóstico del defensor, que no estará disponible para el partido frente a Central Córdoba el próximo sábado.

En un comunicado oficial, Instituto confirmó este miércoles que el defensor central de 32 años, Ezequiel Parnisari, fue diagnosticado con dengue y deberá mantenerse lejos de las canchas por tiempo indeterminado.

“Instituto informa que el jugador Ezequiel Parnisari fue sometido a estudios clínicos y de laboratorio que confirman el diagnóstico de dengue. Por lo que desde el área médica se le indicó reposo y los controles posteriores correspondientes”, fueron las palabras del club de Alta Córdoba, que se encuentra actualmente disputando la Liga Profesional de Fútbol.

🚨 Parte médico#Instituto informa que el jugador Ezequiel Parnisari fué sometido a estudios clínicos y de laboratorio que confirman el diagnóstico de Dengue. Por lo que desde el área médica se le indicó reposo y los controles posteriores correspondientes. pic.twitter.com/c4WXpxXKEH — Instituto ACC (@InstitutoACC) April 26, 2023

El defensor, oriundo de San Luis, fue un baluarte de "La Gloria" en la temporada 2022, en donde logró el ascenso y es considerado actualmente como recambio por el entrenador Lucas Bovaglio.

En el futuro próximo, Instituto enfrentará a Central Córdoba el próximo sábado a las 19, en dónde ejercerá su localía en el Estadio Monumental de Alta Córdoba en la 14ª fecha de la Liga Profesional. A continuación, visitará a Barracas Central el viernes 5 de mayo.

Más información

Chelsea se prepara para la llegada de Pochettino

La reestructuración del Chelsea ha sido un fracaso. En la primera temporada con Todd Boehly como dueño del club, el plan de romper el mercado para comprar varias estrellas jóvenes y el cambió de técnico resultaron un desastre que terminará con el equipo fuera de las competencias europeas en la campaña 2023/24. Ante esto, ahora la institución ha decidido apostar a un proyecto a largo plazo bajo el mando del argentino Mauricio Pochettino.

Si bien aún no hubo anuncio oficial, los tabloides británicos adelantaron esta semana que el ex PSG y Tottenhan ha sido el que mejor cayó en los planes de la dirigencia, por sobre el alemán Julian Nagelsmann y el español Luis Enrique. Por eso, todo parece indicar que Poch se pondría el traje azul en julio y comenzará a trabajar con un plantel más reducido que el actual.

Es que el Chelsea no jugará competencias continentales la próxima temporada, por lo que ahora cuenta con un plantel demasiado numeroso. Además, esto significa un gasto en salarios que posiblemente no se pueda afrontar sin los ingresos que genera, por ejemplo, la Champions League, y ante esto no queda otra opción que vender futbolistas.

Según publicó el diario The Sun, el plan es no vender a los jugadores jóvenes que fueron contratados en los últimos mercado de pases. Por el contrario, el gran objetivo es que Pochettino logre convertir a Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk y Conor Gallagher en las nuevas banderas del equipo, tal y como lo logró en sus procesos al frente del Tottenham y de Southampton, en donde transformó a pequeñas promesas en grandes estrellas.

Los apuntados para marcharse son otros y en general tienen salarios altos. Raheem Sterling, de 28 años, ,llegó proveniente de Manchester City para ser titular, pero en 32 partidos, muchos de los cuales fue suplente, apenas marcó siete goles y por eso buscará ser vendido para recuperar los más de USD 62 millones invertidos por él.

Otro es Marc Cucurella, quien llegó con expectativas altas por su rendimiento en el Brighton, pero los casi USD 78 millones no lo valieron. Sus actuaciones en partidos claves, como en la Champions League, estuvieron lejos de ser las esperadas e incluso acabó siendo suplente. Pero creen que sus jóvenes 24 años pueden ser un atractivo para el mercado, por lo que no sería difícil venderlo.