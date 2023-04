El propio proyecto de Dead Island 2 podría considerarse un videojuego zombie porque ha estado a medio camino entre la vida y la muerte desde 2016. Finalmente ha sido el estudio Dambuster quien lo ha resucitado con tres ideas claras en la cabeza: zombies, brutalidad y humor negro. Un festival de serie B y desmembramientos que se ríe del terror al apocalipsis de los muertos vivientes.

Dead Island 2 (PS5/PS4, Xbox Series, PC) es una aventura en primera persona con toques de juego de rol mediante la personalización del desarrollo del personaje en base a un sistema de cartas con habilidades especiales. Sus seis personajes protagonistas disponibles son bastante diferentes entre sí, con sus propias fortalezas y debilidades, lo que invita al juego cooperativo y a rejugar la propia historia varias veces. Su carisma y comentarios socarrones contribuyen al ambiente general de gamberrismo.

La historia

Estamos en Los Ángeles en medio de una gigantesca infección zombie. La evacuación no ha sido todo lo exitosa que nos hubiera gustado; pero afortunadamente nuestros héroes son especialmente resistentes a la enfermedad, aunque no saben por qué. Vamos a vagar tratando de sobrevivir por lujosas mansiones abandonadas de Bel- Air o por una playa de Venice que ha cambiado a Los Vigilantes de la Playa por seres corrompidos con bañador naranja chilllón. No es un mundo abierto, tampoco se echa de menos, sino grandes zonas interconectadas.

El combate es el verdadero centro de la aventura, con ciertos momentos de exploración y sustos en busca de recursos. Las peleas se centran en el cuerpo a cuerpo con diferentes armas improvisadas o más elaboradas en nuestro taller, y es conveniente estar pendiente de las propiedades elementales o los explosivos que podamos aprovechar, porque hasta pasadas unas horas no tendremos armas de fuego. Vamos a cambiar continuamente de herramientas, ya que se desgastan con bastante rapidez. A partir de aquí el festival de sangre, desmembramientos y dentelladas es brutal. Disponemos de patadas, esquivas y otras habilidades en función de nuestro personaje y desarrollo de niveles. El combate no es especialmente suave, pero sí adictivo. Porque quién puede resistirse a repartir sin remordimientos y rematar a los zombies pisándoles la cabeza… nosotros no.

Audiovisualmente Dead Island 2 tiene buen nivel porque, aunque no es puntero en su género, sí que le presta mucha atención a los detalles del interior de las localizaciones y a la física de los desmembramientos y los daños durante los combates. La ambientación sonora acompaña la tensión de ciertos momentos y sobre todo nos hace sentirnos protagonistas de esas películas de serie B en las que la sangre se contaba por litros. El juego cuenta con voces en inglés, pero está subtitulado al español. Si hablamos de duración, además de recalcar su rejugabilidad, podemos calcular entre 15 y 35 horas más o menos en función de nuestra atención a las misiones secundarias y a la limpieza de zombies.

Hemos podido conversar sobre el título con Javier Mañú, jefe de producto del juego en la distribuidora Plaion. “Es un juego que, dentro de un género tan saturado como el de los zombies con sus películas y series, es único por su propuesta. Es muy irónico, humorístico y salvaje, lo que le hace único”, ha señalado. Además “tener diferentes personajes con su propia personalidad y diálogos le da una rejugabilidad bastante grande, a lo que se suma el modo cooperativo”, nos ha contado.

Fuente