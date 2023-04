Entre hoy, mañana y el viernes se expenderán aproximadamente 15.000 tickets. Los precios varian y mucho para los no socios pero la ilusión acompaña. ¡Mirá!

Ya se encuentra a la venta las entradas para Atlético-River y será de manera escalonada, para que los socios “decanos” tengan la posibilidad de asegurarse su lugar en el estadio “José Fierro”. Las localidades empezarán a comercializarse en la oficina de socios del club a partir de las 10 y hasta las 20.

En este primer día se despacharán únicamente las entradas generales para socios y las plateas para socios y no socios. Las populares que saldrán a la venta hoy son para los sectores Luis Caro y Reartez, a $1.700, en tanto que los boletos para calle Laprida tendrán un costo de $2.100. En ambos casos, sólo para socios. Hasta ahí la venta de las generales.

En el caso de las plateas, hay dos precios diferentes para un mismo ticket, dependiendo de la condición de socio o no socio. De esta forma, los Sectores 1 y 2 tienen un valor de $3.600 para socios y $10.000 para no socios, en tanto que los sectores 3, 4, 5 y 6 cuestan $3.200 (socios) y $9.000 (no socios).

Está claro que la decisión de la comisión directiva en este caso fue la de aprovechar la visita del “millonario” para engrosar las arcas, pero sin castigar el bolsillo del socio que acompañó al equipo durante todo el torneo. Por eso, se descartó la posibilidad de contar con “hinchas neutrales” y perder un porcentaje de tribuna para ceder lugar al equipo visitante, como ya hicieron varios clubes durante esta Liga Profesional.

Para “millonarios”

Los hinchas de River no podrán asistir al estadio, pero preparan una fiesta para recibir y acompañar al plantel “millonario” (llegará mañana por la noche). Se prevé que el viernes haya un encuentro de hinchas riverplatenses y los dirigentes que encabezarán la delegación en Tucumán. El encuentro será a partir de las 13 en General Paz 1544, frente al hotel donde estará alojado el plantel.