Corralones remarcan precios dos veces al día y algunos no venden materiales

El dólar blue no para de escalar y la pérdida del poder adquisitivo provocada por los altos niveles de inflación tiene cada vez más impacto en el consumo masivo. Esto sucede en precios de rubros específicos que suelen estar atados a la cotización de la moneda estadounidense, como es el caso de la construcción.

El valor del dólar a simple vista es un número intangible, pero detrás de esa cifra la situación en la calle se agrava cada vez más. Personas que van a comprar con el dinero justo y se encuentran con un precio mayor, y comerciantes que no venden porque no saben a cuánto dejar sus productos.

Un reflejo de lo que pasa está en corralones de materiales para la construcción. En Buenos Aires y en varias otras provincias, el frenesí del billete verde generó dispares situaciones entre comerciantes y clientes. Por la suba de los precios, los clientes pierden poder adquisitivo y cancelan sus intenciones de compra, mientras que los comerciantes ven caer estrepitosamente sus ventas.

De los dos lados del mostrador hay desazón

Antonela Massarelli, tiene 28 años y es madre de dos niños. El sábado debe abandonar el lugar donde actualmente vive, por eso juntó el dinero suficiente para comprar el techo de chapa de su casa, pero el aumento desacelerado se lo impidió.

"Fui a comprar la chapa para el techo y aumentó tanto que me quedé sin presupuesto. Pasó de 150 a 270 pesos en menos de una semana. También, hoy quise comprar una puerta y a la mañana salía 30 y a la tarde 40. De los 15 lugares que llamé 10 no me quisieron vender", relató con hartazgo.

"Esto es desesperante, todos los días aumentan las cosas. Mi marido es remisero, trabaja 14 horas por día, apenas nos alcanza. Es desolador que la gente laburante no tenga la posibilidad de nada", dijo.

Hernan Bocca, dueño de una tienda de muebles de cocina, describió: "En lo que es mesadas, que son de productos importados, no estamos dando precios. Lo mismo con la madera. De molde sí, porque son de productos nacionales en su mayoría".

El propietario aseguró que esta modalidad comenzó "con el aumento del dólar del lunes y martes". En cuanto a la ganancia, indicó que "es una temporada muy mala, porque la gente no compra".

"Estoy muy enojada con todo", fue lo primero que dijo Patricia Becman, dueña de la tienda de cerámicas. "Ayer marqué dos veces los precios y hoy por las dudas también remarqué", explicó.

El dólar también afectó a los métodos de pago, como en el negocio de Patricia: "La gente no compra, vienen desesperados pero sin efectivo en la mano y yo ahora vendo solo de esa manera. Lo hago así porque con tarjetas no me conviene, me queda menos plata y no me vale nada".

“Aumenta todo. Con el precio vamos rotando, hoy no toqué nada, pero quizás mañana vaya a ser el problema. No viene mucha gente”, relató Gustavo Vota encargado de una tienda especializada en productos de equipamiento para baños y cocinas.

Araceli Zambrana observaba detenidamente la vidriera de un negocio de cerámica, sorprendida por la falta de exhibición de precios manifestó: “El cambio del dólar afecta a todos, pero a veces los comerciantes exageran. Igual esto también pasa con la comida. La situación es alarmante”.

“Es muy difícil vender, cuando decís el precio el 99% de la gente da media vuelta y se va”, dijo Luis Fernández, empleado de un local del rubro de la construcción.

En algunos comercios afirmaron que la remarcación de precios llega a ser hasta tres veces por día. No existen precios fijos. “Hoy todo se fue un 15% más arriba, sobre todo los productos importados”, explicó Diego López, empleado de un negocio de cerámicos.

El efecto dólar también terminó con las ofertas en el rubro de la construcción. “Hoy dejamos de recibir tarjetas. Cortamos también con la financiación. Y hace dos semanas sacamos todas las ofertas”, explicó Alberto Iñiguez, empleado de un corralón. “Si hoy me pedís presupuesto, mañana no te puedo garantizar si va a ser igual. El futuro de los precios es incierto”, sentenció.

