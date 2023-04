Este martes tuvo lugar la quinta audiencia del juicio contra los 14 policías de la Ciudad acusados de asesinar en 2021 a Lucas González, el adolescente que volvía con sus amigos de entrenar en Barracas Central y fue baleado en la cabeza.

Una de las claves de la jornada estuvo relacionada con los resultados de las muestras odoríficas que llevaron adelante canes sobre la réplica del arma que apareció dentro del auto en el que iba el joven fallecido.

En ese sentido, las pericias determinaron en un 90% que el revólver de juguete fue manipulado por el principal de la Comuna 4D, Héctor Cuevas. También contaba con las huellas de dos agentes Lorena Miño y Micaela Fariña, quienes fueron puestas en libertad por falta de mérito.

Lo que hace esta prueba es reforzar la teoría de que no hubo un enfrentamiento armado entre los oficiales de la Ciudad y los jóvenes, sino que plantaron el arma después del fatal episodio.

“Cada granito de arena que se suma en las declaraciones es bueno”, señaló Héctor “Peca” González, el papá de la víctima, en diálogo con TN. De todas formas, espera que llamen a Miño y a Fariña para declarar: “Hicieron 17 pruebas y cayeron ellos tres. Ellas son tan culpables como los que están acusados porque manipularon un arma que se plantó”.



Otro de los puntos fuertes de esta audiencia fue la declaración de la subinspectora de la Policía Federal Argentina (PFA), Claudia Moreira. La agente participó de los primeros peritajes y recordó la actitud de los efectivos: no solo era excesiva su presencia, ya que afirmó haber visto cerca de 150 policías, sino que notó su “desesperación”.

“Nunca estuve en un procedimiento con tanta gente. Constantemente querían subir al móvil donde estábamos, pero se les pidió que no lo hagan. Nunca había visto tanto personal policial y de civil. Querían saber qué había dicho la doctora (funcionaria judicial), qué había decidido”, precisó.

En esa línea, el papá de Lucas señaló: “Es llamativo, ¿no? Un megaoperativo para agarrar a los cuatro chicos. ¿Por qué tantos policías? Fue impresionante”.

Durante este martes también declaró el médico forense que realizó la autopsia, Alejandro Rullan Corna. Según su testimonio, el cuerpo presentaba tres lesiones: dos producidas por un arma de fuego y una “lesión compatible con una quemadura en una de sus manos”.

Asimismo, detalló que la trayectoria que hizo el proyectil mortal “fue de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo”.

“Había contradicciones en las declaraciones de los policías, que decían que fue un rebote la bala que mató a mi hijo, pero fueron directo a la cabeza. Eso se comprobó con la autopsia y hablamos de un hecho real, totalmente esclarecido”, afirmó “Peca” González.



Los tres policías más complicados en la causa: Juan José Nieva, Gabriel Isassi y Fabián López. (Foto: Gentileza Clarín/Luciano Thieberger)

A su vez, reveló que la quemadura en la mano derecha -que se presume fue hecha con un cigarrillo- ocurrió mientras Lucas estaba vivo: “Además de los dos balazos, que no hubo un enfrentamiento armado como decían y que dispararon pese a que nunca se sintieron amenazados, la autopsia confirmó que mi hijo estaba vivo cuando lo quemaron”.

El hombre parafraseó lo que dijo Gustavo Gauna, jefe del Departamento de Trata de Personas de la fuerza, en la audiencia pasada: “Fue aberrante. En mi experiencia, si yo no tengo riesgo de vida no tengo por qué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida”.

“Hablamos de una tortura, yo lo tomo así. ¿Son dictadores? Me pregunto cada vez que me entero las mierdas que le hicieron a mi hijo, ¿a razón de qué?”, continuó el papá del jugador de fútbol.

El juicio se retoma el próximo martes 2 de mayo, mes en el que habrá tres audiencias más. Para las próximas audiencias se espera la presencia de otros agentes que estuvieron durante el hecho. La familia de Lucas espera escuchar a Marcelo D’Alessandro, exministro de Seguridad de la Ciudad: “Todavía no nos confirmaron la fecha en la que declarará, pero va a ser la frutilla del postre lo que diga”.

Convertir el dolor para sanar



Para “Peca” no es fácil el día a día. La familia se rompió el día que mataron a su hijo mayor. En ese contexto, Cintia, la mamá, tuvo varios episodios en los que quiso quitarse la vida y debió internarse para recibir un tratamiento psiquiátrico.

Ante esta situación, fue el hombre quien se puso al hombro todo: los otros dos hijos, el proceso judicial y la salud de su mujer. Había que seguir adelante a pesar del dolor.

“Le juré a Lucas que íbamos a hacer justicia y sé que vamos a salir vencedores. Pero duele. Ojalá no me doliera, pero es una pesadilla. Todos los días lo lloro, extraño a mi hijo y es difícil”, cuenta con el corazón entre las manos.

Remarca que sale adelante por sus dos soles, de 15 y 10 años: “Toda la vida nos va a faltar uno. Me aferré a los pequeños y estoy convirtiendo el dolor en fortaleza para seguir por ellos. Intento una y otra vez, porque estoy mal. Es lindo decir que tengo que ser fuerte, pero ¿cómo hago?”.

También resulta doloroso pasar por el lugar en donde cometieron el crimen: “Pasé ayer justo donde comenzó todo. Iba recorriendo y pensando ‘acá lo balearon’, ‘acá lo esperaron’. Vi todos los videos, fue una cacería. En menos de media hora nos arruinaron la vida para siempre”.

Esta semana jugó Barracas Central contra Defensa y Justicia, los dos clubes en los que jugó Lucas. En las tribunas estuvo presente el padre y otras 60 personas más que fueron desde Varela a ver el partido: “Por él se unieron las dos hinchadas. Me recibieron tan cálidamente, estoy muy agradecida con la gente y Barracas será siempre mi segundo hogar porque así lo marcó mi hijo”.

“Hay murales con su cara, canciones que lo mencionan. El dolor que provocó en ellos lo mantiene presente siempre, es el ángel de Barracas”, concluyó.