A más de cuatro meses en el Mundial de Qatar 2022, donde se cortó una racha de 36 años, la Selección Argentina comienza a enfocarse en todo lo que se viene y ya tiene sede confirmada para su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá: recibirá en septiembre a Ecuador en el estadio Monumental.

Cómo era de esperarse, más que nada teniendo en cuenta la capacidad, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante el ecuatoriano que ahora dirige el español Féliz Sánchez Bas luego de la salida del argentino Gustavo Alfaro.

El debut de la Selección Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2026 va a ser en el Estadio Monumental.

Argentina - Ecuador en septiembre. Ahí arranca el camino a la defensa de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/EKGf1JHORx — Gastón Edul (@gastonedul) April 26, 2023

QUÉ LE SIGUE A LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ELIMINATORIAS

Los siguientes encuentros de la Albiceleste en el país serán frente a Paraguay (por la tercera fecha, en octubre) y Uruguay (por la quinta jornada, en noviembre). Cómo es común durante este proceso, el objetivo principal de los dirigentes de AFA es que al menos uno de dos dos partidos se dispute en el interior para poder llevar a los campeones del mundo a distintas partes del país y que toda la gente los pueda disfrutar.

La decisión de Alejandro Garnacho sobre el Mundial Sub 20



Ante la negativa del Manchester United de ceder al joven futbolista, parece que Mascherano tiene una nueva posibilidad.

Mientras Manchester United se muestra inflexible con la posibilidad de ceder a Alejandro Garnacho para el Mundial Sub 20, Javier Mascherano se encuentra negociando con el club y hasta trascendió cuál es la decisión del jugador.

Durante su gira por Europa, el entrenador no obtuvo, hasta ahora, las mejores respuestas: Manchester y Brighton le comunicaron que no cederían a Garnacho y Facundo Buonanotte, respectivamente.



Ahora, las negociaciones las continuaría el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Sin embargo, se conoció que el futbolista nacido en España pero con familia argentina, también está presionando para que lo dejen viajar al Mundial.

Según informó el portal Doble Amarilla, Garnacho habló con su entrenador Erik ten Hag. "Necesito escribir mi historia con la camiseta argentina. Le pido por favor que me deje ir", le habría dicho el delantero al DT.