En momentos de incertidumbre y tensión por la fuerte escalada del dólar blue y la alta inflación, el kirchnerismo mantiene el enfrentamiento con la Casa Rosada en la pulseada por la definición de candidaturas en el Frente de Todos.

Los dirigentes que responden a la vice, Cristina Kirchner, intensifican a coro el operativo clamor para que revierta su posición de no competir en las elecciones y que vuelva a postularse, esta vez en la competencia para suceder al presidente, Alberto Fernández.

Al mismo tiempo, esperan una señal y un rumbo de parte de la Vicepresidenta que hablará en un acto este jueves por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata. Es que, más allá de la suba descontrolada del blue, los dirigentes del ala más dura de la alianza del Gobierno prefirieron no hacer declaraciones rimbombantes sobre el tema.

El jueves, Cristina se despachará con lo que los organizadores denominan una clase magistral. Se llamará “La Argentina circular” y hablará de “el Fmi y su histórica receta de inflación y recesión” y la “fragmentación económica y política”.

En ese contexto, el kirchnerismo presiona contra las elecciones primarias, método electoral sostenido por el Presidente. Alberto Fernández ratificó, en más de una oportunidad, su postura de que el oficialismo defina las candidaturas en PASO, lo que aumenta la tensión con la líder del Frente de Todos.

En la tropa cristinista están a la espera de la presentación de la titular del Senado en La Plata, el próximo jueves, con expectativas de que envíe señales electorales para empezar a ordenar al oficialismo y saber si decide competir, como anticipó TN.

Leopoldo Moreau: “Si Cristina Kirchner fuera candidata no habría PASO”

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, consideró que si Cristina Kirchner decidiera volver a competir por la Presidencia “no habría PASO” en el oficialismo, lo que interpretó que “contribuiría a sostener la gobernabilidad en este último tramo de gestión”.

Moreau dijo que la titular del Senado “es la mejor opción” para el oficialismo y le envió un fuerte mensaje a Alberto Fernández: “Hay que pensar muy bien el involucramiento en elecciones primarias, porque a diferencia de las otras fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de gobernar”, en declaraciones a Nacional Rock FM.

Daniel Gollan: “Aspiramos a que Cristina Kirchner sea la gran conductora y candidata”



Otro dirigente cristinista, el diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Gollan, se definió integrante del grupo del oficialismo que aspira a que Cristina Kirchner sea “la gran conductora” de la coalición “y de ser posible, también, que se presente como candidata”.

El exministro de Salud consideró que el oficialismo entró “en una etapa de reordenamiento” tras el anuncio de Alberto Fernández, en declaraciones a AM 750, y que la Vice es “la persona que en este momento tiene la mayor capacidad, experiencia y convicciones” para eventualmente replicar la victoria electoral de 2019.

Teresa García: “Las PASO implican una ingeniería bastante complicada, en cuanto al armado piramidal”

La jefa del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, expresó su deseo de que la Vice sea candidata y le puso palos en la rueda a las PASO: “Implican responsabilidad en el armado piramidal por los cargos legislativos, una ingeniería bastante complicada para armar”.

Para García, “las PASO de verdad se justifican cuando hay competencia en todos los estamentos de la boleta”, indicó en declaraciones a Futuröck FM, en relación a que cada sector del oficialismo presente candidatos a todos los cargos en listas separadas.

Hugo Yasky: “La candidata tiene que ser Cristina Kirchner”

El diputado nacional del Frente de Todos y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, planteó que Cristina Kirchner debe ser “la candidata” del oficialismo. El sindicalista consideró que el resto de los aspirantes del Frente de Todos, entre el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, están “en estado gaseoso” y reclamó definiciones de postulaciones, en declaraciones a Futuröck FM.

Mariano Recalde: “Las PASO no me parecen la mejor opción para definir candidaturas”

El senador nacional K, de La Cámpora, Mariano Recalde, dijo que las PASO no le parecen “la mejor opción” para definir las candidaturas del oficialismo, y que cree que si la jefa del Frente de Todos fuera candidata “sería difícil” que hubiera primarias, que aclaró que “la ley las habilita”.

El presidente del PJ porteño planteó que en el oficialismo todos deben “estar unidos detrás de una sola candidatura, detrás de una opción”, que dijo que debe ser Cristina Kirchner, lo que interpretó que “alinearía al oficialismo en una sola conducción”, en declaraciones a AM 750.

Jorge Capitanich: “Cristina Kirchner es la líder indiscutible del Frente de Todos”

El gobernador de Chaco, el cristinista Jorge Capitanich, se refirió a Cristina Kirchner como “la líder indiscutible” del Frente de Todos y planteó que “no hay que cerrarse a ninguna opción” para definir las candidaturas, entre ellas la unificación de una fórmula que garantice “la unidad en la diversidad”, en declaraciones a AM 990.