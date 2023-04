Escalada del dólar blue: "Tiene un fundamento económico y uno político"

La tensión cambiaria va en alza esta semana en la Argentina y todas las miradas hoy por hoy se posan sobre el dólar blue, que hoy se acercó a un récord histórico de $500 (terminó cerrando en $495 para la venta).

Damián Di Pace, analista económico, que se encuentra de visita en la provincia en el marco de una conferencia por los 70 años de la Federación Económica de Tucumán, habló con el periodista de Los Primeros, Álvaro Aurane, respecto a los vaivenes de los mercados por estas horas en el país.

"El tema del dólar paralelo tiene un fundamento económico y un fundamento político. El fundamento económico viene dado porque Argentina tiene un problema, la peor sequía de los últimos años, pero sin embargo no se ve una medida extraordinaria en relación a un evento extraordinario. Y desgraciadamente para cualquiera si nuestros ingresos en nuestra casa caen, nosotros tenemos que ajustar nuestros gastos y más si no tenemos posibilidad de endeudarnos con nuestra moneda doméstica. Y el Gobierno en el mes de marzo tuvo una caída real de su recaudación del 7,3%, eso lo está financiando con más pesos que los argentinos no quieren. La ventana colateral de eso es que encima no tiene dólares, tenés muchos pesos y pocos dólares. El dólar se aprecia frente a algo que está sobreofertado en el mercado que son los pesos", explicó.

El fundamento político

Di Pace señaló que cuando cae la demanda del peso en Argentina cualquier chispita de la política que genere mayor nivel de incertidumbre sobre el fundamento económico, va a acelerar el proceso. "La semana pasada fue Aracre, después la renuncia de Alberto Fernández después va a ser el discurso de Cristina, después va a ser la tensión dentro del Frente de Todos, después la consolidación de las listas. No hay en este momento un liderazgo político que corrija el fundamento económico", aseveró.

Y agregó el analista que esta situación parecería que no va a ser corregida por la actual conducción política, por lo cual no hay ancla. "Si no hay ancla en la economía y no hay liderazgo en la política se está traduciendo en una brutal devaluación del peso frente al dólar en el mercado paralelo. Hoy en el mercado nadie quería vender. Pero además los insumos y materias primas, directamente se retiraron listas del mercado o sea que también tenés una economía paralizada hasta encontrar un nuevo nivel que hace dos semanas no se está encontrando", aseguró.

Dolarización

Para Di Pace hay un tema central que es que al Gobierno le quedan ocho meses de gestión para ocuparse del peso. "Debatir la dolarización ante un potencial candidato que eventualmente gane, es no estar viendo que hoy tenemos un problema grave. El oficialismo se tiene que ocupar del peso, no de la dolarización de la economía", concluyó.