Boca ya tendría su primer refuerzo para Jorge Almirón

La ventana de pases y rumores todavía están lejos ya que las miradas están puestas en las actuales competencias como la Liga Profesional, la Libertadores y Copa Argentina. Pero en Boca Juniors ya van anticipándose a lo que pueda acontecer en el próximo mercado y estudian el patrimonio del que dispondrá Jorge Almirón más allá de junio. El primer refuerzo que tendrá el flamante DT xeneize será el colombiano Jorman Campuzano, que es de su gusto personal y al que dirigió en Atlético Nacional.

Campuzano se marchó cedido al Giresunspor de la Superliga turca, donde es asiduamente titular con un equipo que pelea por la permanencia en la máxima categoría. Antes de armar las valijas para cambiar de aire, el mediocampista que está próximo a cumplir 27 años renovó su vínculo con Boca hasta fines de 2025, por lo que por contrato tendrá que retornar a las filas azules y oro en breve.

“Tuve la oportunidad de trabajar con el Profe Jorge Almirón en Atlético Nacional. Fue poco tiempo, pero lo conozco muy bien y sé lo entregado que es a su trabajo. Es muy inteligente y le va a dar muchas cosas buenas a Boca”, declaró a TNT Sports hace algunos días Campu, que arribó al club de la Ribera a principios de 2019 por una suma aproximada a los 4 millones de dólares. El año anterior había convivido con Almirón en el cuadro de Medellín.

El eje de la mitad de la cancha para Almirón desde su arribo a suelo boquense ha sido Alan Varela. Esa faceta también puede ser cumplida por Pol Fernández, Equi Fernández y Esteban Rolón, aunque es Campuzano el que realmente tiene las características de 5 recuperador más que ninguno de los mencionados.

Campuzano admitió errores y dijo que extraña el fútbol argentino

El colombiano asumió algunos errores en su ciclo en Boca y aclaró que pasó por malos momentos personales que repercutieron en su rendimiento en la cancha. Admitió que extraña el fútbol argentino y que se mantiene al tanto de lo que pasa día a día en el Xeneize por el contacto con sus ex compañeros: “Me apoyé muchísimo en Cali Izquierdoz, que era mi capitán, y en Román. Él me dijo que pensara bien lo que quería hacer y que todo iba a pasar”.

“Si algún día tengo la posibilidad de volver, quiero dar lo mejor de mí y volver a ser ese Jorman Campuzano que jugó con Russo. Yo sé de mis condiciones y quiero devolverle a Boca lo que me dio, porque me apoyó en mi peor momento. Todavía no me he comunicado con Boca ni con Jorge Almirón, no sé si me considera o no. Pero si me llama Román.. ahí voy”, fue la sentencia de Campuzano, que ya empieza a hacerse la idea de volver al país para ponerse la camiseta azul con la franja amarilla.

