"Argentina necesita un padre que venga a arreglar este quilombo"

Jorge Daniel Giacobbe es analista político, consultor en opinión pública, director de Giacobbe & Asociados y conferencista. Además, tiene su columna diaria en el programa de Viviana Canosa en LN+. Vino a la provincia para participar de una jornada de la Cámara Argentina de Comercio, en el marco de los 70 años de la Federación Económica de Tucumán.

En medio de su agitada agenda, el consultor se hizo un tiempo para hablar con el analista de Los Primeros, Álvaro Aurane, sobre los tiempos políticos y económicos que sumergen al país en una crisis agobiante.

La economía argentina y los ministros

- "En términos económicos, la sociedad argentina siempre supo perfectamente lo que iba a pasar. Estamos viendo una opinión pública que está funcionando bien como sistema de predicción".

- "Cuando se fue Guzmán, lo retratamos con la opinión pública y la gente decía que era un inútil. Vino Silvina Batakis, la retratamos y decían que era una desconocida. Es decir, el gobierno cambió un inútil por una desconocida y el sistema se la comió también, duró apenas 15 días".

- "Sergio Massa entró a la jaula del león disfrazado de churrasco. Lo medimos y las expectativas eran muy malas apenas asumió. El dólar iba a subir, la pobreza iba a crecer, que el desempleo iba a crecer. Eran expectativas malas y eso pasó".

El gobierno y la oposición

- "El gobierno trata siempre de contar que está haciendo algo que mágicamente va a dar soluciones buenas y la opinión pública no se lo cree. Hace dos años, la gente sabía que esto iba a ser un descalabro y eso pasó".

- "Hay un 35% de gente que apoya al gobierno, con diferentes niveles de vergüenza. Y hay un 65% de personas que está enojada con este gobierno. Hoy no hay un héroe y por eso estamos viviendo momentos de confusión en la oposición".

- "Para la gente, Javier Milei gana en economía, pobreza e inflación. Patricia Bullrich gana en inseguridad, narcotráfico, educación y corrupción. La pelea está ahí. En nuestras encuestas, el 33% dice que hay que frenar a la derecha, el resto cree que hay que frenar al kirchnerismo y Milei y Bullrich son los mejores vistos para hacerlo".

El gobierno que viene

- "El ser humano necesita aferrarse a un liderazgo cuando está en crisis, lo construye, lo idealiza y hasta lo materializa. Proyecta en alguien sus propias necesidades. Alberto Fernández fue una máquina de dilapidar su imagen positiva en poco tiempo. Ganó las elecciones con el 48%, en la pandemia llegó a tener el 68% de imagen y ahora no llega al 10%".

- "Hoy, la sociedad argentina necesita del rol del padre. Es decir, alguien que venga a arreglar este quilombo que va más allá de lo económico, también están los sindicatos, las organizaciones sociales que mueven los planes sociales, los pseudo mapuches y el narcotráfico. me parece que la opinión pública se tuerce a querer ordenar eso".

La debacle de Alberto Fernández

- "Alberto Fernández no desistió de ser candidato, sólo blanqueó la situación. Nunca estuvo en la terna, mide menos de la mitad que Nicolás del Caño. No tiene el apoyo de Cristina ni del PJ. A Alberto no le atienden el teléfono ni los compañeros del secundario. Me parece que el peronismo está muerto porque no hay dirigentes. Tenemos que hablar de kirchnerismo. Sólo el 10% de la opinión pública se autodenomina como peronista. Es una crisis muy profunda del espacio político".

- "El kirchnerismo no quiere echar a Alberto antes de tiempo porque Cristina no quiere gobernar y no quieren la foto de que se fueron antes de tiempo. La oposición tampoco lo quiere empujar porque no están preparados para gobernar".