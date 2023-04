“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años. Ciertamente no lo estaba planeando”, aseguró la diva que protagonizará una comedia.

Luego de casi 25 años, Susana Giménez volverá al cine en una comedia que dirigirá el argentino Diego Kaplan, según confirmó la propia conductora al medio estadounidense Variety.

La película, que todavía no tiene título y estará escrita por Kaplan y Pablo Minces, se centrará en una psicóloga infantil que tiene un gran problema: su hijo, de 43 años, no quiere irse de su casa.

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años. Ciertamente no lo estaba planeando”, aseguró Giménez, en diálogo con ese medio especializado en cine. Variety confirma que la fotografía de la película está programada para octubre de este año.

La última vez que la diva de la televisión protagonizó una comedia fue en 1999. En Esa maldita costilla, dirigida por Juan José Jusid, la actriz encabezó el elenco junto a Luis Brandoni. ”Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato”, comentó la presentadora.

Por su parte, Kaplan también habló con el medio que confirmó la primicia. “Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas. Esta es la oportunidad perfecta”, enfatizó. La película que todavía no lleva título está producida por Malule Entertainment, Nectar Films, MarVista Entertainment e Invercine.

Así fue el recorrido de Susana Giménez en el cine argentino

Si bien Susana Giménez se ubicó desde fines de los ‘80 como una de las grandes conductoras de la televisión argentina, durante décadas fue una de las máximas figuras del cine junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Moria Casán.

Uno de sus papeles más importantes, en el origen de su explosiva carrera artística fue en La Mary, una película dramática de 1974 dirigida por Daniel Tinayre que protagonizó junto al exboxeador Carlos Monzón, con quien tuvo un fogoso romance.

Luego, su perfil siguió el camino de las comedias. Así, Susana Giménez filmó Mi novia él, Las mujeres solo piensan en eso, Yo también tengo fiaca, Donde duermen dos duermen tres, El rey de los exhortos, Un terceto peculiar, A los cirujanos se les va la mano y Las mujeres son cosas de guapos, entre otras.

En los ‘80, Susana dejó lentamente el cine para pasar, primero al teatro, y luego a la televisión, ya como conductora, más allá del pequeño papel que eligió hacer en Porno y Helado, la serie de Martín Piroyansky. Esa maldita costilla fue la última experiencia cinematográfica de la diva que quiere volver a tener un éxito en la pantalla grande.

Fuente: TN