Los Balcanes dio el puntapié para el inicio de la zafra

La Compañía Azucarera Los Balcanes, empresa líder en la provincia de Tucumán en la producción de azúcar y bioetanol, puso en marcha sus trapiches y dio inicio formal a la zafra azucarera 2023 en el país. Como todos los años, el evento contó con la bendición de los frutos y un acto de inicio en el predio del Ingenio La Florida.

Participaron el Gobernador de la provincia, Juan Manzur; el Presidente de Compañía Azucarera Los Balcanes SA, Jorge Rocchia Ferro; la Vicepresidenta de Cía. Azucarera Los Balcanes SA, Catalina Lonac y Catalina Rocchia Ferro, Presidenta de la Bioenergética Florida y Gerenta General de la Cía. Azucarera Los Balcanes.

El evento dio inicio con la ceremonia realizada por Gustavo Juarez, Párroco de Nuestra Señora del Valle de La Florida. En el acto estuvieron presentes: Federico Bernal, Subsecretario de Hidrocarburos del Ministerio de Energía; Simón Padros, Ministro de Desarrollo Productivo en Gobierno de la Provincia de Tucumán; Arturo Chicho Soria, Delegado Comunal de La Florida, miembros de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU), de la Universidad San Pablo-T, entre otros.

El industrial, Jorge Roccia Ferro, Presidente de los Balcanes también brindó unas palabras: “Quiero agradecer especialmente a los empleados porque a la vuelta de cada ingenio hay una familia. Al Gobernador por acompañarnos en un nuevo inicio de zafra y a todos los tucumanos, porque nuestra economía es la economía de Tucumán”.

En su discurso, Ferro convocó a trabajar de forma mancomunada entre cañeros y productores y remarcó la importancia de evitar peleas para tener mejores resultados “Aquí en Tucumán tenemos la gallina de los huevos de oro, y tenemos la capacidad como para que todos podamos trabajar juntos y las ganancias vayan para todos también. No tengamos rivalidad, trabajemos todos juntos cañeros, industriales, técnicos y productores para lograr un mayor crecimiento del Norte argentino y de Tucumán en particular”.

Seguido tomó la palabra Catalina Lonac, Vicepresidenta de Cía. Azucarera Los Balcanes SA, quien comenzó su discurso pidiendo un minuto de silencio por Omar Cristori, un empleado que durante 40 años trabajó en el ingenio. La Vicepresidenta remarcó también la importancia del consenso y del trabajo en conjunto entre todos los integrantes de la línea de producción de azúcar “No tiene que haber rivalidad entre industriales y cañeros, ambos tenemos que ganar. Si no ganamos ambos la provincia no gana. Hoy tenemos el etanol. Seamos generosos para que todos podamos crecer”. Al finalizar destacó las nuevas generaciones y que gracias a ellas las empresas pueden tener mayores crecimientos e innovación “Estoy orgullosa de la gente joven que estuvo estos meses al frente del ingenio, han hecho un trabajo extraordinario, y eso nos enseña a los más grandes que de nosotros depende darle su lugar y que seamos los que los acompañemos a dar el impulso”.

Para finalizar el acto, el Gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, cerró el acto con unas palabras de agradecimiento a la industria: “Un nuevo año de inicio de zafra en el que quiero agradecer a Jorge y Catalina por todo lo me ayudaron y aportaron para sacar adelante la provincia. Un evento en el que tengo y debo estar porque tengo que estar con las industrias de nuestra provincia, aquellas que son claves para nuestro país”.

“Todos sabemos que estamos pasando momentos difíciles, pero hoy esto nos muestra que tenemos que tener esperanzas. Estamos convencidos que Argentina se va a poner de pie desde el interior de la Argentina, ahí es donde está la producción del país. Tenemos una profunda convicción con el trabajo, para eso hay que generar las condiciones para que ocurra, ese es el gran desafío que tiene Tucumán y el país”, cerró su discurso el primer mandatario provincial.

Puesta en valor

Este año la celebración incluyó la presentación de la puesta en valor que se realizó del Chalet dentro del ingenio, un patrimonio arquitectónico del 1800, típico ubicado en todos los ingenios cuya conservación ha sido clave para muchas familias que forman parte de la Industria Azucarera desde sus inicios.

Datos

La actividad sucro-alcoholera genera 200.000 puestos de trabajo directos en distritos e indirectos en el NOA. La industria azucarera está constituida por 19 ingenios, 14 en Tucumán, 2 en Salta y 2 en Jujuy, 16 destilerías de alcohol, 12 deshidratadoras de alcohol y más de 8100 productores cañeros. En la zafra del 2022 la molienda de “caña bruta” alcanzó las 14.321.071 toneladas de los 14 ingenios en la provincia de Tucumán. La Florida, luego de 166 días de molienda, llegó a moler 2.047.717 toneladas. Respecto de las expectativas para esta campaña se espera un rendimiento similar a la de 2022.

La compañía

El ingenio nació en 1894, de la mano de Pedro G. Méndez quien encabezó junto a un grupo de inversores la fundación de la empresa. Rápidamente se convirtió en el eje socio-económico a través del cual se desarrolló la comuna con la que comparte nombre y a su vez, se convirtió en la fuente de ingresos económicos de cientos de familias. En 1994, fue adquirido por la Cía. Azucarera Los Balcanes. Desde entonces la producción en cuanto a cantidad, calidad y variedad de productos creció significativamente. Hoy, el predio se convirtió en una Usina que genera alimento y energía.