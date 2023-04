Wimbledon y la Lawn Tennis Association (LTA; la asociación británica de tenis), el mes pasado y sin estar del todo convencidos pero presionados por los castigos que podrían recibir, les levantaron la proscripción a los jugadores rusos y bielorrusos, que podrán volver a competir en el tercer Grand Slam del año (desde el 3 de julio) y en los otros certámenes de la gira sobre césped en el Reino Unido. Aun así, no dejaron que ratificar su apoyo a los jugadores de Ucrania, el país que recibió la invasión bélica desde el Kremlin. Y, en medio de una batería de anuncios que hicieron desde Londres con miras a la gira británica, uno de ellos está vinculado directamente a los deportistas ucranianos.

El All England Club confirmó que cubrirá el costo de dos habitaciones para los tenistas ucranianos y sus acompañantes durante la temporada de césped y donará una libra británica (alrededor de 1.25 dólares) por cada entrada vendida en Wimbledon como ayuda humanitaria para Ucrania, lo cual podría alcanzar unas 500.000 libras (620.000 dólares).

Ian Hewitt, el presidente del All England Club, dijo que permitir la participación a los rusos y bielorrusos como deportistas “neutrales” en Wimbledon, tras vetarlos hace un año por la invasión a Ucrania que comenzó en febrero de 2022, fue “tal vez la decisión más difícil de mi gestión”.

“Fue una decisión difícil y desafiante, que se tomó con el pleno apoyo de nuestro gobierno del Reino Unido y los organismos internacionales de partes interesadas en el tenis, pero no disminuye de ninguna manera nuestra condena total a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia”, dijo Hewitt.

El funcionario y la directora ejecutiva Sally Bolton confirmaron que Wimbledon no será transmitido en Rusia o Bielorrusia, y que medios de prensa de esos países no serán acreditados en el torneo este año. Tampoco se tolerará el despliegue de banderas o carteles de adhesión a esos países y la guerra. Los jugadores deberán firmar una declaración en la que se comprometerán a no expresar apoyo a Rusia, Bielorrusia o la guerra en Ucrania, un requisito para competir.

Si bien algunas instalaciones de Wimbledon sólo están reservadas para jugadores británicos y jugadores clasificados entre los diez primeros, este año los tenistas ucranianos también podrán entrenarse en las canchas del All England Club desde sus salidas de Roland Garros.

Otros temas y modificaciones: