Llevó a sus hijos a la escuela y nunca más la vieron

Se trata de Margarita Alarcón (33 años). Desapareció el pasado lunes, a las 14. Dejó a sus hijos en la escuela Lucas Córdoba y no se sabe más nada de ella.

El pasado lunes, a las 14, Margarita Alarcón (33 años), dejó a sus dos hijos en la escuela Lucas Córdoba, de la calle Rivadavia y pasaje Madrid. Después de eso, nadie más la vio y la familia inició una búsqueda desesperada.

La denuncia fue radicada e intervino la División Trata de Personas.

"Dejó a los chicos en la escuela y no llegó nunca a la casa, no apareció más. Ella tiene cuatro hijos y no los va a dejar. Yo creo que algo le pasó", afirmó un familiar a Los Primeros.

Una cámara de vigilancia captó a Margarita caminando por la calle Monteagudo, en sentido contrario al cual lo hacia todos los días.

El video