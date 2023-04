Una rata mordió a un alumno en una escuela

La escuela técnica número 9 Ingeniero Luis Huergo, del barrio porteño de Caballito, suspendió hoy las clases tras el reclamo de estudiantes y sus familias por limpieza y desratización luego de que un alumno de cuarto año fuera mordido por una rata y se conocieran videos en los que se ven grupos de estos roedores circulando por los pasillos y las aulas.

"Ayer a la tarde me enteré de que una rata había mordido a un pibe de cuarto año, me lo dijo una compañera, porque la conducción recién lo informó anoche. Gracias a que los estudiantes cortaron la avenida Gaona, hicieron una asamblea y decidieron no concurrir a clases se tomó la decisión de suspender las clases para hacer algo", dijo una docente de la escuela en declaraciones a medios de prensa.

El estudiante fue derivado ayer por la tarde al Hospital Durand. En tanto, desde la cuenta de Instagram del centro de estudiantes del Huergo denunciaron la situación de la escuela.

"Sin fumigación y en estas condiciones no se puede estudiar, estas últimas semanas recibimos reclamos sobre la presencia de ratas y esta situación se da desde hace un año y sigue sin resolverse", indicaron los y las alumnas.

Y agregaron: "Queremos que nos den una solución concreta a este problema, con fumigaciones que se realicen de la manera que corresponde y no poniendo cebos y trampas para atrapar a las ratas pero que, en definitiva, no solucionan nada concretamente".

Más información

Llevó brownies “locos” a la escuela y un grupo de alumnos terminó en el hospital

Un insólito episodio ocurrió esta semana en el departamento chubutense de Cushamen, donde alumnos de la Escuela Agrotécnica Nº 717 de la localidad de Cerro Radal terminaron hospitalizados luego de ingerir brownies con marihuana. El hecho sucedió este lunes por la mañana y afectó a varios estudiantes del segundo año de la institución educativa.

De acuerdo al testimonio de padres del colegio, los brownies habrían sido llevados por una estudiante de 13 años, que confesó que los bizcochos contenían cannabis después de que sus compañeros los comieran. Tras la intoxicación, los alumnos debieron ser asistidos en el Hospital Rural de Lago Puelo.

En comunicación con Radio Chubut, Fedra Fragala, madre de una de las estudiantes afectadas, contó que recibió un llamado de la escuela para que fuera a buscar a su hija debido a un malestar. Sin embargo, al arribar al establecimiento, se encontró con un escenario inesperado: “Cuando llegué me dijeron que estaba en el Hospital. La encontré en crisis, drogada y muy asustada y me contó que fue lo que pasó”, dijo.

“Una compañera de segundo año llevó brownies que compartió con todos y luego de que los comieran les dijo que tenían marihuana”, relató la mujer. Y sostuvo: “Lo más preocupante de todo esto es que tan accesible tiene la marihuana una nena de 13 años y qué pasó por su cabeza de hacer lo que hizo”, expresó como así también declaró que espera que “la institución se pronuncie y que se le dé intervención a una asistente social o a un servicio de protección del derecho del niño”.

Al respecto, desde la Escuela Agrotécnica Nº 717 emitieron un comunicado en el que se informó que “actuaron de acuerdo con el protocolo destinado para estas situaciones” y detallaron que los estudiantes afectados “se encuentran bien de salud y en sus hogares”. A través de sus redes sociales, el equipo directivo del colegio señaló que tras el hecho, las familias fueron notificadas “inmediatamente” y se pusieron a disposición “para evacuar cualquier consulta”.

Y comunicaron “la suspensión de las clases hasta nuevo aviso” debido a la presencia de roedores. “Ya se comenzaron las tratativas para realizar la desinfección correspondiente”, indicaron.