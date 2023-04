Gago post derrota ante Atlético Tucumán: "no nos salió nada"

Pese a las dos victorias en Copa Libertadores, el equipo jugó mal, cayó ante Atlético Tucumán por 3 a 1 y lleva cuatro sin victorias en la Liga Profesional, en la que mira de lejos a 15 puntos del líder River. Después de esta caída, a la Academia se le vienen dos partidos pesados: el sábado visitará a Boca en la Bombonera y después recibirá a Flamengo.

Un escenario en el que el equipo de Fernando Gago debe mejorar desde lo futbolístico pese a la obligada rotación por la doble competencia y por las bajas. Y el DT no anduvo con vueltas. "No nos salió nada de lo planeado. Nos superaron en las facetas del juego en las que sabíamos que nos podían superar, la transición, el balón detenido. Nos molesta muchísimo el resultado y, en especial, la falta de continuidad de juego de un partido a otro. No podemos cambiar tanto en ese aspecto. Necesitamos más autoridad sobre los partidos y lo vamos a seguir trabajando", lanzó.

Pero no se rinde con la posibilidad de pelear el campeonato. "Sabemos que hay una diferencia muy grande, pero vamos a seguir peleando. Necesitamos tener constancia en el juego y empezar a cosechar triunfos para crecer en la tabla, acortar diferencias y que el de arriba (River) pierda. Más allá de lo que hagan los demás, sabemos que nosotros tenemos que crecer", aclaró.

Lo que se le viene a la Academia

"Partidos como el que tendremos el sábado motivan, sin dudas. Debemos prepararnos bien y recuperarnos en lo físico para afrontarlo de buena manera. Y recién después pensaremos en lo que se viene por la Copa Libertadores", dijo sobre la visita al Xeneize y luego al Flamengo. Y con un objetivo: "el sábado tenemos que jugar el partido que más nos conviene y encontrarnos con el nivel de fútbol que queremos".

