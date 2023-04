Las papas fritas pueden aumentar la depresión y ansiedad

Las papas fritas son grasosas, almidonadas y un alimento reconfortante para muchos. Sin embargo, los alimentos fritos pueden tener un impacto negativo en la salud mental.

Un equipo de investigación en Hangzhou, China, descubrió que el consumo frecuente de alimentos fritos —especialmente papas fritas— se relaciona a personas con un 12% más de riesgo de ansiedad y un 7% más de riesgo de depresión, en comparación con aquellos que no comen alimentos fritos.

El vínculo fue más pronunciado entre los hombres jóvenes y los consumidores más jóvenes.

Los alimentos fritos son factores de riesgo conocidos en materia de obesidad, de presión arterial alta y de otros efectos sobre la salud. Esos resultados dejan en evidencia "la importancia de reducir el consumo de alimentos fritos para la salud mental", según el artículo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Sin embargo, los expertos que estudian la nutrición dijeron que los resultados son preliminares y que no está necesariamente claro si los alimentos fritos están provocando problemas en la salud mental o si las personas que experimentan síntomas de depresión o ansiedad recurrieron a los alimentos fritos.

Más de 11 años de estudio

El estudio evaluó a 140.728 personas durante 11,3 años. Después de excluir a los participantes diagnosticados con depresión dentro de los primeros dos años, se encontró un total de 8.294 casos de ansiedad y 12.735 casos de depresión entre aquellos que consumieron comida frita, mientras que específicamente las papas fritas tuvieron un aumento del 2% en el riesgo de depresión sobre la carne blanca frita.

El estudio también descubrió que los participantes que consumían más de una porción de comida frita con regularidad tenían más probabilidades de ser hombres jóvenes.

“El componente humano de este estudio puede indicar exactamente lo que pretende: que una mayor ingesta de alimentos fritos aumenta el riesgo de ansiedad/depresión”, dijo en un correo electrónico el

"También podría tratarse de un fenómeno en la otra dirección: las personas con ansiedad/depresión recurren a 'comida reconfortante' cada vez más seguido para obtener algo parecido a un alivio", explicó el doctor David Katz, especialista en medicina del estilo de vida y fundador de True Health Initiative, una coalición mundial sin fines de lucro de expertos dedicados a la medicina del estilo de vida basada en la evidencia.

Aquellos con síntomas subyacentes de ansiedad y depresión podrían recurrir a alimentos reconfortantes como una forma de automedicarse, indicó.

Los alimentos poco saludables y la mala nutrición pueden impactar negativamente en el estado de ánimo y hacer progresar una condición de salud mental, como se encontró en un estudio anterior citado en este nuevo.

¿Qué es la acrilamida?

En el nuevo estudio, los investigadores sugieren que la acrilamida, una sustancia química que se forma durante el proceso de fritura, especialmente en las papas fritas, es la culpable del mayor riesgo de ansiedad y depresión.

En otro artículo independiente al que se hace referencia en el nuevo estudio, los investigadores expusieron al pez cebra a la sustancia química y descubrieron que la exposición a largo plazo había provocado que los peces habitaran en zonas oscuras dentro del tanque, un signo común de un mayor nivel de ansiedad en los peces.

El pez cebra también mostró una capacidad reducida para explorar sus tanques y socializar, ya que no nadaban cerca de otros peces cebra, aunque se sabe que los peces cebra forman cardúmenes con su especie.

"Presuntamente se eligió el pez cebra porque ya se sabía que era vulnerable a la toxicidad de la acrilamida y porque sus respuestas en materia de comportamiento ante la ansiedad están establecidas y son consistentes, lo que ofrece una fuente de datos biológicos y de comportamiento", dijo Katz.

Resultados preliminares

El Dr. Walter Willett dijo que los resultados “deben considerarse como muy preliminares, especialmente la conexión con la comida frita y la acrilamida”.

“Los efectos en la salud de los alimentos fritos dependerán en gran medida de qué alimento se fríe y qué tipo de grasa se usa para freír”, dijo Willett, profesor de epidemiología y nutrición en Harvard T.H. Chan School of Public Health, por correo electrónico.

“Las papas son una preocupación por los posibles efectos en el estado de ánimo porque pueden causar grandes aumentos en el nivel de azúcar en la sangre y luego respuestas hormonales a estos aumentos. Sin embargo, estos aumentos son en parte mitigados por la grasa, que sería proporcionada por la grasa de freír”.

Willett también señaló que la acrilamida no solo se produce al freír. Está en el café, por el tostado de los granos y en las tostadas, porque “calentar los carbohidratos junto con las proteínas puede gestionar eso”.

También dijo que los datos del pez cebra "son difíciles de interpretar en relación con la salud humana porque obviamente somos bastante diferentes, y los autores lo reconocieron".

Willett dijo que también existe la posibilidad de una causalidad inversa: que las personas cambien sus dietas porque tienen depresión o ansiedad. “Estos cambios de humor son, en general, más difíciles de estudiar porque pueden aparecer y desaparecer, a diferencia del diagnóstico de un cáncer importante o de un ataque al corazón, el estudio en este análisis no fue diseñado para abordar estos desafíos”, dijo.