Un violador serial de 63 años se escapó de un hospital de Córdoba y la policía lo busca. El prófugo fue identificado como Emilio Zacarías Bustos, quien había sido condenado por abuso sexual en 2011.

La fuga se produjo este lunes alrededor de las 17:45. El preso se encontraba en una sala de diálisis acompañado por dos efectivos del Servicio Penitenciario. Según trascendió, estaba esposado en uno de sus brazos y el otro lo tenía conectado a un catéter.

En medio del tratamiento, una médica observó que se había sacado la otra esposa que tenía colocada y se escapó del lugar ubicado en el tercer piso del centro de salud.

Emilio Zacarías Bustos tiene 63 años y lo habían trasladado a un hospital para un tratamiento médico. (Foto: gentileza El Doce)

Al parecer, el prisionero se escapó por el estacionamiento. Fuentes policiales indicaron que el 911 recibió la advertencia cerca de las 18:30, momento en el que se alertó al personal de la calle.

En 2021 el preso había sido condenado



Según informó el portal local El Doce, Bustos fue condenado en diciembre de 2011 a 21 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de cinco mujeres en la ciudad de Córdoba y en Villa Allende.

En una publicación sobre el momento de la sentencia, el medio La Voz señaló que la pena se ubicó por debajo de los 26 años que había pedido el fiscal del caso, Carlos Ferrer.

Encuentran a una profesora universitaria muerta, desnuda y con un trapo en la boca

El cuerpo de una profesora universitaria de 59 años fue encontrado anoche sobre la cama de su habitación, con un trapo en la boca, en su casa en San Miguel de Tucumán. Investigan cuál fue el móvil del crimen.

La víctima fue encontrada este domingo pasadas las 22 en el domicilio de la calle Charcas al 1000, en la capital tucumana. De acuerdo a los medios locales, estaba recostada sobre su cama y sin ropa.

Según los primeros testimonios de vecinos en el lugar, tenían una mala relación con la mujer, que siempre en base a sus palabras era agresiva y había estado internada hace un año en una clínica psiquiátrica.

El caso quedó a cargo del fiscal de Homicidios Ignacio López Bustos, quien pidió la participación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público local.

Si la autopsia confirma que la profesora fue víctima de un crimen, la organización feminista MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) remarcó que es el cuarto caso de femicidio en la provincia en lo que va del año.

Encontraron a una maestra ahorcada y amordazada en su casa en Trenque Lauquen

El caso de Tucumán salió a la luz horas después de que se conociera el crimen de otra docente, en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen. Se trata de Ana María Aristimuño, una maestra de 54 años a la que encontraron en su casa ahorcada con un cordón y amordazada.

Aristimuño, quien se desempeñaba como maestra en la Escuela 47 de la mencionada localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, estaba atada y con signos de haber sido asfixiada. No obstante, no hallaron signos de robo en el domicilio, que se encontraba ordenado y sin que ninguno de los accesos hubiera sido forzado. La mujer convivía en esa casa con su padre, quien no se encontraba en el lugar, ya que permanecía internado en un hospital de la zona.

La principal hipótesis del caso hasta el momento apunta a que la maestra fue víctima de un femicidio.