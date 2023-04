Más de la mitad de los padres o tutores que ejercieron violencia hacia sus hijos padecieron maltrato infantil, informó este lunes el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la ciudad de Buenos Aires para presentar la campaña "Dejemos de reproducir el maltrato de generación en generación".

Como previa al conmemorarse mañana el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, el organismo precisó que el 57% de los participantes que ejercieron violencia hacia su hijos o niños a cargo y que concurren a su taller de "Vínculos Saludables y Crianza Responsable" la habían padecido.



"Cuando hablamos de las violencias hacia niñas, niños y adolescentes sabemos que lo importante es identificarlas, prevenirlas, llegar a tiempo o evitar que ocurran", aseguró en un comunicado la asesora general tutelar, Carolina Stanley.

"Es nuestra responsabilidad desaprender las prácticas con las que crecimos y avanzar hacia una crianza respetuosa que considere a las infancias como sujetos de derechos", agregó.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el MPT lanzó una campaña "para repensar los roles y vínculos en materia de crianza, en los que se dé lugar al respeto, la contención y en la que los participantes puedan expresarse y reflexionar con libertad", explicaron.

La campaña utiliza el recurso de Player Controls (rebobinado, stop y play). El rebobinado describe la violencia padecida por los niños en sepia. El Stop llama a la reflexión y el Play (en color) para promover una crianza sin Violencia.

Los audios que aparecen en la campaña son en base a testimonios reales de las y los participantes del taller "Vínculos Saludables y Crianza responsable" para concientizar acerca de estas prácticas y poder modificar patrones de conducta aprehendidos.

"De chica, siempre me decían, la letra con sangre entra", "Cuando yo no hacía lo que mi madre me decía, me dejaba castigada tres, cuatro días sin comer" son algunos de los testimonios que hablan de la importancia de compartir experiencias para repensar las funciones y roles maternales y parentales.

Desde el 2021 el MPT implementa un espacio coordinado por el Departamento Especializado en Entornos Libres de Violencia para trabajar y prevenir los modelos de crianza basados en castigos tanto físicos como psicológicos.

A partir de allí, se creó el taller "Vínculos saludables y crianza responsable", en el que participan hombres y mujeres que ejercieron violencia contra sus hijas o hijos.

"El objetivo es generar conciencia para que las vivencias negativas de los adultos responsables de hoy, no se repitan en la crianza de sus hijas e hijos o niños a cargo", aclararon desde el MPT.