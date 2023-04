Cinco trabajadores de una empresa petrolera de Neuquén fueron imputados en las últimas horas por abusar sexualmente de un compañero en medio de una suerte de ritual de iniciación conocido en el ámbito laboral como “el feliz cumpleaños”.

De acuerdo a los cargos realizados por la fiscal del caso, Silvia Moreira, fueron dos los ataques que sufrió la víctima. El primero de ellos ocurrió el 28 de noviembre del año pasado, cuando el denunciante subió al vehículo que los llevaba a sus casas y durante el recorrido uno de los trabajadores intentó besarlo.

Ante la resistencia de la víctima, otros tres acusados lo golpearon, lo agarraron de las piernas y habrían tocado sus partes íntimas, detalló una fuente cercana a la causa a La Mañana de Neuquén.

Un operario denunció a un grupo de compañeros por abuso sexual durante un ritual de iniciación. (Foto: Télam)

Un día después, el hombre volvió a ser atacado, pero en la base de la empresa. Allí fue donde el quinto imputado pasó en tres oportunidades por detrás de él apoyándole los genitales en la espalda, actitud que provocó la reacción de la víctima a la vista de todos y fue registrado además por una cámara de seguridad.

“El cumpleaños”



Según informó el mismo medio, el caso salió a la luz a fines de enero durante una protesta de empleados que reclamaban por sus puestos de trabajo en la puerta de la petrolera. En ese contexto fue que se destapó la práctica que se había “naturalizado” con el tiempo como un tipo de “bienvenida” perversa para los ingresantes.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid manifestó en ese momento: “Es importante destacar que el área Legales de la empresa es quien acompaña al empleado a hacer la denuncia, toman conocimiento de que en varias situaciones un grupo de empleados de la empresa Tenaris había abusado sexualmente de él. Era una práctica que tenían naturalizada en la empresa, que denominaban `el cumpleaños`, que era un rito con los nuevos que ingresaban y este empleado se animó a denunciar”.

“Lo tomaban como una ceremonia de una unidad penitenciara. Lamentablemente uno está acostumbrado a ver esas prácticas en las unidades penitenciarias y verlo en una empresa privada es chocante”, resumió el funcionario.

El “horrible” ritual de iniciación de carácter sexual que tuvo que hacer un jugador a sus 17 años

El galés Daniel Nardiello reveló lo que debió hacer cuando subió al plantel principal del Manchester United. Recordó que frente a él estaban David Beckham, Roy Keane y Ryan Giggs.

Daniel Nardiello tiene 40 años y presume con orgullo que sigue siendo jugador de fútbol. En un repaso de su historia, sin embargo, la nota saliente fue el “horrible” recuerdo que tiene del que fue uno de los mejores momentos de su carrera, cuando fue ascendido al primer equipo del Manchester United de las estrellas como David Beckham, Roy Keane y Ryan Giggs.

El futbolista que hoy milita en el Bury FC de la Football League Two, compartió su relato en el podcast Under the Cosh, donde contó que a sus 17 años lo obligaron a fingir tener relaciones sexuales sobre una mesa con una mujer imaginaria frente a las entonces grandes estrellas del equipo.

“Fue horrible”

“Mi iniciación en el Manchester fue tener que hacer el amor con una mujer imaginaria sobre en la mesa. Algunos de nosotros tuvimos que hacer eso. Tenías que describir a la chica. Fue horrible”, recordó Nardiello.

El delantero dio nombres concretos de los líderes del plantel que promovieron aquello que era parte de la tradición del fútbol: “Ryan Giggs y David May eran los líderes, pero pude ver a Keane y Beckham dándolo todo y piensas, ‘Oh, Dios mío, tengo que hacer el amor con una chica delante de todos estos tipos’”.

Vergüenza

Daniel Nardiello sintió mucha vergüenza cuando tuvo que pasar por aquel ritual. “¿Es rubia? ¿Es morena? ¿Es tetona? ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices?... me comentaban. Yo me puso rojo. Fue horrible”, denunció Nardiello y detalló que debió adoptar la conocida postura de el misionero mientras sus nuevos compañeros del Manchester United se reían de él.