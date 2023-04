Boca no tiene paz. Cuando menos se lo espera, otra bomba estalla y hace mella en Casa Amarilla. En este caso, un exfutbolista peruano contó detalles de la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

La noche del 14 de agosto de 2022, si bien tuvo el clásico entre el Xeneize y Racing en el Cilindro de Avellaneda, es recordada por el encontronazo entre los futbolistas que en aquel momento dirigía Hugo Ibarra.

Cuando terminó el primer tiempo, Benedetto les habló de mala manera a sus compañeros. Cuando volvieron del vestuario, Zambrano tenía inflamado el rostro producto de un golpe.

Francisco Paco Bazán, un exjugador peruano, describió lo que ocurrió esa noche: “La bronca fue así: discutieron en la cancha, entraron al túnel inflable y se empezaron a insultar. Zambrano estaba atrás, él estaba adelante; volteó, lo agarró desprevenido y le metió una mano, lo durmió, lo adelantó. La gente se metió a separar y ahí fue cuando Zambrano lo arañó”.



ZAMBRANO. Así le quedó el rostro tras la pelea con Darío Benedetto (Foto: Captura)

Sin embargo, el compatriota de uno de los protagonistas, contó algo inédito en esta historia que trascendió el vestuario: “¿Sabes cuándo se ganó el respeto de sus compañeros Zambrano? Cuando el Pipa Benedetto no fue a entrenar dos días porque Zambrano lo fue a buscar a la casa; me lo contó alguien muy cercano a Carlos”.

Ante la sorpresa del periodista que lo acompañaba, Paco Bazán explicó que aquella pelea no quedó en el túnel, sino que tuvo un segundo round en la puerta del hogar de Benedetto: “En la semana fue a su casa, como hacen los machos sin hacer mucha bulla, se presentó, tocó la puerta y plinplinplin. Lo arregló en silencio, como se tiene que hacer”.

Después de aquel encontronazo, Boca sancionó a ambos jugadores y Zambrano no quedó conforme. En su momento había declarado: “No estoy de acuerdo porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada”. Y agregó: “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve”.

La difícil seguidilla que deberá afrontar el Boca de Jorge Almirón: dos clásicos y una “final” en Chile

El Xeneize enfrentará a Racing como local, Colo Colo de visitante por la Copa Libertadores y luego el superclásico ante River en el Monumental.

El empate de Boca ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito le dio un golpe de aire. Y, si bien necesitaba imperiosamente conseguir el triunfo, la igualdad tuvo un sabor importante en el plantel que dirige Jorge Almirón. El punto gambeteó la cuarta derrota consecutiva en la Liga Profesional y tomó impulso para llegar bien al partido de este sábado ante Racing.

La hoja de ruta del Xeneize tiene un panorama determinante que no solo tiene a la Academia, su próximo objetivo, sino también a Colo Colo en Chile por la Copa Libertadores y después el superclásico a River en el estadio Monumental. Es por eso que el DT decidió darle la jornada de este lunes libre a todo el equipo.

La idea de Almirón es que todos los jugadores descansen después de una última semana movida en la que hubo múltiples competencias y sabiendo que la próxima cita será recién el finde semana. Es decir, que la vuelta a los entrenamientos en el predio de Boca que tiene en Ezeiza será mañana.

Ya el martes desde temprano, el plantel y el cuerpo técnico se juntarán en Boca predio para comenzar a delinear el clásico contra el equipo de Fernando Gago que será en La Bombonera.