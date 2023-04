Natalia Fava y Santiago Almeyda se separaron tras 22 años juntos

En marzo comenzó a circular un fuerte rumor que indicaba que Natalia Fava y Santiago Almeyda de Gran Hermano estaban separados tras 22 años de relación.

Este lunes, la ex vedette habló con el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Mañanísima, y confirmó la ruptura. "Estamos cada cual por su lado", señaló.

"Cada cual tiene sus proyectos. Él fue mucho por el lado de la gastronomía, y todavía tiene sus cosas. Yo hace más de 15 años que estoy con el emprendimiento del tejido y la ropa", siguió.

Fava prefirió no dar demasiados detalles del motivo de la separación. "Creo que cada quien se perfiló para su lugar. Jamás van a escucharme hablar mal de la persona con la que compartí 22 años de mi vida", sostuvo.

Cuando le consultaron por una supuesta infidelidad de parte de Almeyda, la rubia fue tajante. "Es un tema que no quiero tocar. Es algo que me lo guardo para mí", sentenció.

Al finalizar, la ex Gran Hermano reconoció que aún está atravesando el duelo por la ruptura. "Fueron muchos años. Son momentos que hay que atravesar, difíciles, tristes. Por momentos es raro, pero hay que seguir adelante", cerró.

Tamara Paganini recordó el shock que vivió cuando salió de Gran Hermano

Tamara Paganini saltó a la fama por haber sido la subcampeona de la primera edición de Gran Hermano, el formato internacional que volvió a ser éxito de la pantalla chica.

La ex figura del reality estuvo en Intrusos y recordó el drama que vivó después de su experiencia en el programa.

"Nos llevaron a un hotel y nos pusieron a dos productores a 'cuidarnos'. No podíamos salir de ahí", comenzó narrando Tamara.

"Un día le dije a uno de los productores: 'yo voy a salir para ver a mi novio'. Pero no nos dejaban. Me cansé y le dije: 'me voy'", continuó.

Tamara mencionó que ese productor le explicó por qué no la podía dejar salir. "Me paró y me dijo: '¿querés saber por qué no podes salir?'. Me llevó en el auto a un café en el centro. Entramos y, a los cuatro minutos, tuvimos que salir corriendo, de la cantidad de gente que había", detalló.

Por último, la ex GH rememoró que la exposición se volvió un calvario. "En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo en la calle. Pensé 'estoy va a pasar en dos meses', pero no pasaba, siguió durante un largo tiempo", sentenció.

Fuente: Primicias Ya