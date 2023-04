El locutor tucumano usó su Instagram para admitir que está pensando en su ex, que decidió separarse hace unas semanas por un rumor de infidelidad.

El "Tucu" López no se recupera de su separación con Sabrina Rojas

El Tucu López no está lidiando bien con el mal de amores. Ya van varias semanas desde que Sabrina Rojas, decidida, lo dejó después de casi un año de romance pasional y alegre, que compartieron junto a sus seguidores y la audiencia. "A mis 42 años, no me banco un rumor", expresó ante la prensa, con exactitud, cuando le preguntaron los motivos detrás de la decisión.

Este fin de semana, el locutor posteó un sentido mensaje, tomándose con algo de humor su presente amoroso. "Así de duro te ando pensando todos los días”, se leía en el video que posteó, en donde se veía un blooper de un hombre golpeando la cabeza con un techo y luego cayendo por las escaleras.

Esta noticia sorprendió a todos, ya que se creía que finalmente se habían consolidado como pareja. La familia ensamblada siempre fue la especialidad de la casa y compartían momentos junto a los hijos de Sabrina con Luciano Castro y también con su novia, Flor Vigna. Además, ambos habían expresado sus ganas de ser padres pronto, pero el camino les tenía listo otros planes.

Toda la situación se da semanas después de un movimiento extraño que tuvo el Tucu en redes sociales, cuando subió una foto de su ex Jimena Barón y su hijo Momo jugando en la pileta. Lo último que se supo de ese vínculo fue que se separaron en 2020. Si bien el posteo duró pocos minutos en la red, las capturas de pantalla no tardaron en dejar registro de este error. A partir de ahí, los rumores de crisis invadieron los portales, apareciendo también una tercera en discordia.

"Estoy enamorado, me dio lo mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando", declaró el Tucu en sus últimas declaraciones ante la prensa.

Mientras tanto, Sabrina Rojas disfruta de sus vacaciones

Sabrina Rojas dejó la tristeza de lado y se fue a la playa de Puerto Rico. En su Instagram compartió algunas fotos que fueron muy celebradas. "Puerto Rico me sienta bien", posteó junto a sus fotos.

Si bien todos coincidieron en su belleza, en los comentarios había opiniones de todo tipo: que vuelva con Tucu López ("Le aguantaste tanto al otro...", le escribieron), que él se la perdió y, como en todo posteo de una mujer siendo feliz, otros le consultaron con quién había dejado a los hijos.

¿Qué dijo Dámaris Cané, la supuesta tercera en discordia en la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López?

La mujer de 35 años, que habría conocido en el boliche Zebra de Villa Carlos Paz al conductor, dialogó con Socios del Espectáculo y contó su verdad. "¿Vos intimaste con el Tucu López luego de conocerlo en el boliche la semana pasada?", le preguntó Rodrigo Lussich sin vueltas. "No. Solamente estuve en Zebra con él. No hablamos demasiado, solamente tomamos unos tragos juntos. Él estaba al lado mío con un amigo y así fluyó la conversación", explicó Dámaris.