Caso Mohamed: condenan a 16 años de prisión a Luis Valdez

Durante este mediodía se dió a conocer la sentencia en el caso por la muerte de Manuel Mohamed. Valdez insistió en su declaración que no lo mató.

Durante la jornada se llevó a cabo la última parte del juicio en el que se trató de develar los acontecimientos que llevaron a la muerte a Manuel Mohamed, de 79 años, el 8 de julio de 2022.

El jurado determinó como sentencia 16 años de prisión para Luis Valdez, acusado de la muerte del hombre.

Si bien la fiscalía y la querella habían solicitado la pena de prisión perpetua, el tribunal no hizo lugar a esta petición. La acusación consideró que se trató de un homicidio agravado por la alevosía, porque Valdez atacó sobre seguro a un anciano con movilidad disminuida, en una geografía difícil para escapar y además estaba sin el bastón que necesitaba para caminar. Sin embargo, los jueces entendieron que se trató de un homicidio simple, es decir, sin alevosía. Aunque la fiscalía, para ese caso, había pedido 20 años de prision, la condena fue mucho más baja aún.

Valdez en todo momento sostuvo su inocencia, aunque reconoció haberle pegado a Mohamed con una piedra de 19 por 22 centímetros y más de 5 kilos de peso. “Yo lo deje vivo”, aseguró siempre. En sus últimas palabras, enfatizó en que no iba a pedir perdón a la familia del anciano “porque no lo maté” e informó que tenía puesta la campera que usó el día en que Mohamed fue asesinado.

La declaración de Valdez

“Todo lo que se dijo aquí son mentiras. Los peritos declararon cualquier cosa menos la verdad”, fue una de las primeras frases que pronunció Luis Carlos Valdez, el acusado del crimen de Manuel Mohamed. La reacción del imputado quedó justificada. Los acusadores decidieron cambiar la imputación al final del juicio con el cargo de homicidio agravado por alevosía.

Valdez, después de haber lanzado las primeras acusaciones, les pidió permiso a los jueces y sacó de su bolsillo varias hojas A4 abrochadas. “Este es un documento que está hecho por triplicado. Mi madre tiene una copia y en su casa se hará una conferencia de prensa con medios nacionales para que se conozca la verdad”, indicó. “Y si es necesario, lo llevaré a la Casa de Gobierno para que sea analizado por el poder político. Tengo contactos”, añadió amenazante.

Durante su declaración, el imputado no dejó de tocar las hojas que no eran otra cosa más que el pedido de elevación a juicio que formuló el fiscal Carlos Sale en diciembre pasado. Desde hace años que en el marco de un juicio oral un imputado no declaraba tantas incongruencias juntas.

En su última declaración este lunes, Valdez afirmó "no pido perdón a la familia de Manuel Mohamed porque no lo maté".

El juicio

Este lunes 24 de abril se desarrolló la última audiencia del debate oral contra Luis Carlos Valdez, quien llegó acusado por el crimen de Manuel Mohamed, de 79 años. En la jornada se completaron los alegatos de clausura de la defensa y se escucharon las últimas palabras de los familiares de la víctima y del único imputado. “Pido la condena de prisión perpetua para esta persona, nosotros como familia tenemos la necesidad de justicia por mi padre”, señaló la hija de la víctima fatal.

A continuación, el tribunal pasó a deliberar, regresando en horas del mediodía para dar a conocer la sentencia condenatoria.

"Estamos ante un hecho particularmente grave. La víctima estuvo indefensa antes de morir, por su edad, por su salud y por el lugar", señaló el viernes pasado, en los alegatos finales, la auxiliar de fiscal Luz Becerra, de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale.

Por la Fiscalía, intervinieron los investigadores Lucila Arrieta, Paula Orellana y Fabrizio Caruso. El tribunal estuvo integrado por Elizabeth Raddi, Soledad Hernández y Facundo Maggio.

Según la teoría del MPF, el 08 de julio de 2022, Valdez se dirigió por ruta nacional 9 hasta el kilómetro 1.320, en compañía de Mohamed, a bordo de un Fiat Cronos, propiedad de la víctima, bajando a la altura del río Tapia, pasando por debajo del puente y dirigiéndose entre 200 y 300 metros hacia el este.

El acusado, aprovechándose de la confianza que le tenía Mohamed, y de la superioridad física que tenía sobre el mismo, y sabiendo que era una persona de edad avanzada, con diversas enfermedades, lo llevó hasta un sector desolado y de dificil acceso.

Allí, aprovechándose de la indefensión de la víctima, y actuando sin riesgo y sobre seguro, con intenciones de provocarle la muerte, lo golpeó en la cabeza con una piedra de forma irregular, de 22x19 centímetros de diámetro, provocándole la muerte por un traumatismo de cráneo. Luego, lo arrastró para ocultar el cuerpo y se retiró en el auto.