Crimen de Manuel Mohamed: se define la condena para Valdez

“Todo lo que se dijo aquí son mentiras. Los peritos declararon cualquier cosa menos la verdad”, fue una de las primeras frases que pronunció Luis Carlos Valdez, el acusado del crimen de Manuel Mohamed. La reacción del imputado quedó justificada. Los acusadores decidieron cambiar la imputación al final del juicio. Ahora afronta el cargo de homicidio agravado por alevosía. Si llega a ser encontrado culpable, será condenado a perpetua.

Valdez, después de haber lanzado las primeras acusaciones, les pidió permiso a los jueces y sacó de su bolsillo varias hojas A4 abrochadas. “Este es un documento que está hecho por triplicado. Mi madre tiene una copia y en su casa se hará una conferencia de prensa con medios nacionales para que se conozca la verdad”, indicó. “Y si es necesario, lo llevaré a la Casa de Gobierno para que sea analizado por el poder político. Tengo contactos”, añadió amenazante.

Durante su declaración, el imputado no dejó de tocar las hojas que no eran otra cosa más que el pedido de elevación a juicio que formuló el fiscal Carlos Sale en diciembre pasado. Desde hace años que en el marco de un juicio oral un imputado no declaraba tantas incongruencias juntas.

Testimonio Clave

La audiencia se abrió con una declaración clave. Un testimonio que sería esclarecedor para lo que vendría después: el licenciado Rodolfo Monteros, el profesional que hizo la pericia psicológica del acusado. “Después de hacerle las entrevistas correspondientes, diagnostiqué que padece de trastornos paranoicos con tendencias al aislamiento”, explicó el profesional, que pertenece al cuerpo de peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal.

Monteros también señaló que detectó que el acusado “presentaba rasgos confabulatorios de manera patológica. En otras palabras, cuenta la realidad parcializada para decir cosas que no son ciertas”.

“Si esta patología no es tratada con terapia o es asistido por un médico psiquiatra que le administre la medicación apropiada, podría agravarse. Desde un principio solicitamos que sea atendido por esta situación”, agregó el licenciado.

Las pruebas

Las evidencias en contra del acusado son abrumadoras. Entre ellas se destacan las siguientes:

- El caso comenzó a resolverse cuando el Fiat Cronos de la víctima fue encontrado abandonado en la vía pública. Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Miguel Carabajal y Jorge Dib, y los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), ubicaron al sospechoso analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas. Los peritos Cristian Rodrigo Vázquez y Juan Gabriel Martínez declararon que dejó abandonado el auto en el pasaje Berho y Balcarce, al frente del complejo Muñoz.

- La testigo Maira Vera reconoció en la instrucción y en el debate que tenía una relación abierta con Valdez, el hombre que le había mentido que era integrante de la Policía y que trabajaba en la ex Brigada. También confirmó que lo vio el 10 de julio y que ese día él le entregó una mochila con la ropa que tenía puesta cuando se registró el homicidio, en el bolso también había un celular que pertenecía a Mohamed.

- La víctima fue asesinada de un golpe en la cabeza con una piedra de más de cinco kilos, según confirmó Esteban Ezquer, perito del ECIF. En ese objeto, los la bioquímica Gabriela Rizo comprobó que había restos biológicos que pertenecían a la víctima y al acusado. Esa pericia genética, como se sabe, en cualquier juicio termina siendo una prueba indiscutible.