Tras anotarle un gol a Boca, sufrió un accidente de tránsito

Alejo Véliz se encuentra en la lista de preseleccionados para disputar el Mundial Sub 20

Alejo Véliz se encuentra en la lista de preseleccionados para disputar el Mundial Sub 20

El partido más polémico de la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol lo protagonizaron Rosario Central y Boca Juniors en el Gigante de Arroyito. El encuentro finalizó con un agónico 2-2 y la principal queja fue dirigida a los diez minutos de adición que dio el árbitro Ariel Penel. Uno de los protagonistas del duelo fue Alejo Veliz al anotar el segundo tanto del Canalla y el delantero no comenzó bien su semana en Santa Fe: un camión lo chocó mientras se dirigía a la práctica matutina.

La cuenta oficial del club oficializó la información con un comunicado en las redes sociales. “Camino al entrenamiento en el predio de Arroyo Seco, nuestro delantero Alejo Veliz sufrió un accidente automovilístico. Fue socorrido por sus compañeros e integrantes del cuerpo médico y sólo hubo daños materiales. El jugador pudo practicar sin problemas”, detalló el escrito. Según informaron diversos medios locales, el camión impactó en el vehículo del jugador y no se detuvo tras el siniestro.

Andrés Piñero, representante del goleador, explicó lo que sucedió en charla con Cada Día: “Me llamó Alejo y me dijo que lo chocó un camión y que perdió el control. Él está bien y lo asistieron sus compañeros. Está asustado por el choque, pero el club lo revisará. Es imposible que no se haya dando cuenta del choque”. En las imágenes que aparecieron en las redes sociales se puede observar como la puerta del acompañante quedó claramente dañada tras el impacto en la ruta.

La sensación de Alejo Véliz tras el empate de Central y Boca

Vale recordar que Alejo fue uno de los principales protagonistas en empate 2-2 con Boca Juniors y mostró todo su enojo después del pitazo final. “Cuando pasa esto te da una amargura bárbara. Uno deja todo en el partido y de la nada dan 10 minutos que es una locura. Esto es en todos lados: hasta que no empatan o no ganan no terminan el partido. Todos corrimos y metimos. Fijate los goles de ellos cómo llegaron y comparalos con los nuestros”, declaró en contra del tiempo adicionado.

Y añadió sobre su anotación: “Se me volvió a dar el gol y fue un momento de euforia. Tengo a mi viejo que es hincha de River y la verdad que se lo regalo a él. Me dijo que iba a hacer un gol, así que va dirigido para toda mi familia”.

Fuente: Infobae