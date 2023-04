Una de las extensiones no oficiales que más se descarga para la aplicación es WhatsApp Plus, que en la versión oficial de la app no se encuentran. Su instalación requiere tener activa la opción "Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas". Se la considera peligrosa ya que no cuenta con ningún respaldo de Meta. La aplicación no cuenta con ninguna medida de seguridad y es posible que contenga código malicioso.

En la versión Plus todos los mensajes y archivos quedan en el otro celular aunque se borren de inmediato. Al enviar un mensaje incorrecto y borrarlo, la persona podrá revisarlo sin inconvenientes. Las conversaciones no están cifradas de extremo a extremo, ya que los celulares utilizan servicios distintos y no cuentan con las mismas garantías.

Si estás en contacto con un miembro que utilice WhatsApp Plus implica que el contenido del chat puede dejar expuesta a la cuenta legítima.

La nueva función de WhatsApp

Se trata de la función "Conservar en el chat", que permite guardar los hasta ahora mensajes temporales. Aunque quien los envía tendrá la última palabra al respecto.

Los mensajes temporales sirven a la privacidad de quienes no quieren que terminen en manos equivocadas, estableciendo un límite de tiempo para visualizar el mensaje antes de que desaparezca: desde 24 horas hasta 90 días.

Pero la aplicación había comenzado a implementar en el Programa Beta de Google Play una sección para almacenar los mensajes temporales, a fin de evitar que se pierdan y poder acceder a ellos en cualquier momento. Y ahora esta función está disponible para todos los usuarios.

Según explicó Meta a través de un comunicado, la función “Conservar en el chat” permite guardar mensajes de las conversaciones para que estén siempre disponibles. Se mostrarán con un ícono de marcador en la conversación del chat, y se podrá acceder a ellos posteriormente a través de la carpeta de “Mensajes conservados”, donde se encontrarán organizados por chat.

Igualmente, WhatsApp ha subrayado que el autor del mensaje temporal que se quiera almacenar tendrá “la última palabra” en cuanto a cómo se protege. Es decir, podrá decidir si otros usuarios pueden conservarlo para verlo más tarde o no. Para lo cual enviará un aviso al autor a través de una notificación cuando un usuario guarde uno de sus mensajes, pudiendo denegar esa opción.

Fuente: Minuto Uno